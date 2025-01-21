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Заховайло: Динамо не проиграет, хочется в это верить

Лига Европы

Сдержанный оптимизм

Заховайло: Динамо не проиграет, хочется в это верить

Фото: ФК Динамо Київ

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Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от поединка киевского "Динамо" в основном раунде Лиги Европы против турецкого "Галатасарая".

"Галатасарай" здесь явный и логичный фаворит, все закономерно. Я внимательно следил за контрольными играми "Динамо" на сборах. Заметны были наработки в атакующих действиях игроков, до сих пор уязвимой выглядит защита киевлян. Есть некоторые положительные нюансы, учитывая то, что "Динамо" не очень удобный для турок соперник исторически.

Со сдержанным оптимизмом считаю, что "Динамо" не проиграет, хочется в это верить. Также думаю, что матч получится результативным, ожидаю минимум три забитых мяча", - сказал Заховайло.

Напомним, матч "Галатасарай" - "Динамо" состоится сегодня, 21 января, в Стамбуле. Начало - в 17:30 по киевскому времени.

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Лига Европы Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Александр Бураков
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