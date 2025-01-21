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Кто из известных футболистов играл за Галатасарай? Квиз от UA-футбол

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Кто из известных футболистов играл за Галатасарай? Квиз от UA-футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" 21 января в Стамбуле сыграет против тамошнего "Галатасарая" в седьмом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.

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Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета турецкой команды. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Галатасарай".

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Лига Европы Чемпионат Турции Галатасарай (Стамбул) квиз от UA-Футбол
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