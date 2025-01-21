Кто из известных футболистов играл за Галатасарай? Квиз от UA-футбол

Киевское "Динамо" 21 января в Стамбуле сыграет против тамошнего "Галатасарая" в седьмом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета турецкой команды. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Галатасарай".