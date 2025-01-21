Кузнецов: Об ожидании какого-то там разгрома Динамо и речи быть не может

Экс-защитник "Динамо" Олег Кузнецов высказался о предстоящем матче киевлян в Лиге Европы против "Галатасарая".

– Судя по своему опыту зимних собраний, что можете сказать об их специфике? То есть что можно сделать именно в январе?

– Обычно наши команды в январе закладывали фундамент физической готовности на всю вторую половину сезона. Сейчас и "Шахтеру", и "Динамо" придется, по сути, рассчитывать на то, что футболисты сохранили кондиции еще с декабря, и в эти январские дни лишь поддерживают форму. Так получится, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы фактически станут частью игровой подготовки ко второй части сезона.

- "Динамо" успело провести пять спаррингов, а "Шахтер" – три. Этого достаточно для возвращения или поддержания игрового тонуса?

– Мало. Эти матчи играли под нагрузками от тренировок, и ежедневные серьезные занятия продолжаются. Было и по два спарринга в день – разными составами, потому что часа мало, и тренерам нужно понять состояние футболистов.

- Пришлось услышать от болельщиков такое: мол, может и не нужно в той Стамбул ехать, пусть технические поражения "Динамо" засчитывают, и 0:3 – не самый плохой вариант в этом случае…

- Понятно, что турнирных задач в Лиге Европы у "Динамо" уже нет, но тот же поединок с "Галатасараем" можно рассматривать как хороший спарринг, как отличный опыт для динамовской молодежи. Кое-как "Динамо" точно не будет играть… Ставка будет на результат.

- "Галатасарай" сейчас впечатляет - лидирует в чемпионате Турции, имеет достаточно качественный звездный состав.

– Это нормальный соперник. Да, турецкий чемпионат будет входить в десятку сильнейших в Европе, однако чего-то чрезвычайного в нем я не вижу. Об ожидании какого-то разгрома и речи не может быть. Думаю, что в Стамбуле мы увидим ровную игру. В составе "Динамо" уже достаточно опытных футболистов, которые не испугаются "Галатасарая" и его зажигательных болельщиков.