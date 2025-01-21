Анатолий Демяненко: В игре с Галатасараем у Динамо должна быть сумасшедшая самоотдача

В богатой и достаточно насыщенной профессиональной карьере одной из легендарных фигур нашего футбола Анатолия Демяненко была не одна сотня матчей, проведенных на разном уровне. На международной арене среди соперников из разных стран были представители Турции. На уровне сборной СССР прославленный динамовец сыграл два поединка против турок в 1981-м, а в еврокубковых турнирах в составе киевской команды участвовал в дуэлях с "Трабзонспором" в сезоне-1981/82 и "Бешикташем" в сезоне-1986/87. Интересно, что ни в одном из них не было зафиксировано поражений: из шести матчей пять побед и одна ничья на выезде. Поэтому перед сегодняшним поединком "Динамо" в основном раунде Лиги Европы с "Галатасараем" опытному Демяненко есть чем поделиться с нынешним поколением бело-синих.

– Какие мои ожидания? Надеюсь, что "Динамо" победит и при этом продемонстрирует хорошую игру, – сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол.

– За счет чего команда Александра Шовковского сможет достичь положительного результата в выездном матче с "Галатасараем"?

– Прежде всего, должна быть сумасшедшая самоотдача. И. конечно же, нужно проявить свои лучшие качества. Ведь футболисты-то в нынешнем составе "Динамо" неплохие.