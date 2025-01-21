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Нещерет, Михавко, Биловар и Ванат выйдут в старте Динамо на Галатасарай
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 15 января, состоится матч 7-го тура группового раунда
Матч начнется в 17:30 и уже известны стартовые составы команд.
"Галатасарай": Муслера, Каан Айхан, Санчес, Абдюлкерим, Якобс, Беркан Кутлу, Торрейра, Юнус Акгюн, Мертенс, Барыш Йылмаз, Осимхен
Запасные: Батухан Шен, Гюнай Гювенч, Демирбай, Йелерт, Нельссон, Демир, Бачуайи, Берат Луш, Ялын Дилек, Эфе Акман, Метехан Балтаджы
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат
Запасные: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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