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Нещерет, Михавко, Биловар и Ванат выйдут в старте Динамо на Галатасарай

Лига Европы
Обновлено

Стартовые составы команд

Нещерет, Михавко, Биловар и Ванат выйдут в старте Динамо на Галатасарай

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, состоится матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Динамо" на выезде сыграет с "Галатасараем".

Матч начнется в 17:30 и уже известны стартовые составы команд.

"Галатасарай": Муслера, Каан Айхан, Санчес, Абдюлкерим, Якобс, Беркан Кутлу, Торрейра, Юнус Акгюн, Мертенс, Барыш Йылмаз, Осимхен

Запасные: Батухан Шен, Гюнай Гювенч, Демирбай, Йелерт, Нельссон, Демир, Бачуайи, Берат Луш, Ялын Дилек, Эфе Акман, Метехан Балтаджы

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат

Запасные: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Пономаренко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
21.01.2025 в 17:08
є супер ванат усе в порядку
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Комментарии 2
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
21.01.2025 в 17:08
є супер ванат усе в порядку
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0
1
Не люблю футбол (Хорол)
21.01.2025 в 16:55
Сарай,покажи як грати треба у футбол цим аматорам київським.
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