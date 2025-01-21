Динамо пропустило уже на 6-й минуте матча с Галатасараем. ВИДЕО

Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте.

После углового со своим соперником не доработал Биловар и Санчес, который остался совершенно один, головой переправил мяч в сетку. 1:0 для турецкой команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".