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Динамо пропустило уже на 6-й минуте матча с Галатасараем. ВИДЕО
После углового
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".
Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте.
После углового со своим соперником не доработал Биловар и Санчес, который остался совершенно один, головой переправил мяч в сетку. 1:0 для турецкой команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2025 в 17:57
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