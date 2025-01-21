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Динамо пропустило уже на 6-й минуте матча с Галатасараем. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

После углового

Динамо пропустило уже на 6-й минуте матча с Галатасараем. ВИДЕО

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте.

После углового со своим соперником не доработал Биловар и Санчес, который остался совершенно один, головой переправил мяч в сетку. 1:0 для турецкой команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2025 в 17:57
гы! уже 2!))
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2025 в 17:57
гы! уже 2!))
Ответить
1
0
Термит (Київ)
21.01.2025 в 17:50
Сцуко! В ДЮСШ вчать, що при подачі на лінію воротарського, голкіпер має виходити на м'яч, а не зависати на лінії! У нас що Бущан, що Трубін, шо цей Нещерет не вміють грати на виходах (((
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