Забивают пока только защитники. Динамо пропустило и второй гол от Галатасарая. ВИДЕО

Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.

Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.

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2:0 для турецкой команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".