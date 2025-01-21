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Забивают пока только защитники. Динамо пропустило и второй гол от Галатасарая. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Уже и неудивительно

Забивают пока только защитники. Динамо пропустило и второй гол от Галатасарая. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.

Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.

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2:0 для турецкой команды.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".

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Комментарии
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suprunov4 (ХАРЬКОВ)
21.01.2025 в 18:13
ЧТО ЭТОТ НЕДОТРЕНЕР СКАЖЕТ ЗИМА ВИНОВАТА
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Комментарии 4
suprunov4 (ХАРЬКОВ)
21.01.2025 в 18:13
ЧТО ЭТОТ НЕДОТРЕНЕР СКАЖЕТ ЗИМА ВИНОВАТА
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2025 в 18:12
фк Ымблеманафутболке
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0
0
suprunov4 (ХАРЬКОВ)
21.01.2025 в 18:11
КОМАНДА ОСЛОВ
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1
0
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
21.01.2025 в 18:02
шупаренко і ванят ще вчора виграли
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