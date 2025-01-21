Лига Европы
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Забивают пока только защитники. Динамо пропустило и второй гол от Галатасарая. ВИДЕО
Уже и неудивительно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, "Динамо" проводит на выезде матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы с "Галатасараем".
Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.
Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.
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2:0 для турецкой команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".
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suprunov4 (ХАРЬКОВ)
21.01.2025 в 18:13
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