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Бешикташ - Атлетик Бильбао. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Бешикташ - Атлетик Бильбао: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22 января между собой сыграют "Бешикташ" и "Атлетик Бильбао" в рамках 7-го тура Лиги Европы.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 2.
Бешикташ - Атлетик БильбаоСмотреть трансляцию
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