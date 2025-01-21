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Бешикташ - Атлетик Бильбао. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Бешикташ - Атлетик Бильбао: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Бешикташ - Атлетик Бильбао. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

22 января между собой сыграют "Бешикташ" и "Атлетик Бильбао" в рамках 7-го тура Лиги Европы.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 2.

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Бешикташ - Атлетик Бильбао
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