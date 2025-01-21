Хороший гол киевлян, который пока не спасает. Динамо забило Галатасараю. ВИДЕО

"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового, а на 22-й минуте после удара со средней дистанции и рикошета увеличили преимущество.

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Впрочем, под занавес тайма "Динамо" сократило отставание – хороший проход удался Буяльскому по флангу, а также классный пас в центр на Ваната, который опередил защитника и решил вопрос.

Хороший гол киевлян, который, впрочем, пока что не спасает. 1:2 к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".