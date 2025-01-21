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Такое ещё нужно поискать. Болельщики соперника киевского Динамо издают шум, сравнимый с работой на заводе. Видео

Лига Европы
Обновлено

Это Турция

Такое ещё нужно поискать. Болельщики соперника киевского Динамо издают шум, сравнимый с работой на заводе. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болельщики соперника киевского "Динамо" издают шум на стадионе, сравнимый с работой на заводе.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET

Когда мяч у игроков украинской команды, местные болельщики начинают освистывать. Корреспондент UA-Футбол, находящийся на стадионе, измерил уровень шума. Он составил 86 децибел.

Это уровень шума приближенный к звуку фрезерного станка.

Такое ещё нужно поискать. Болельщики соперника киевского Динамо издают шум, сравнимый с работой на заводе. Видео - изображение 1

Наш корреспондент снял видео в момент контроля мяча игроками "Динамо".

Напомним, что в Стамбуле "Галатасарай" принимает киевское "Динамо", которое вылетело из Лиги Европы. После первого тайма счёт на табло 2:1 в пользу турецкого коллектива.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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