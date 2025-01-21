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Ярмоленко вышел спасать Динамо в матче с Галатасараем. Он не играл с ноября

Лига Европы
Обновлено

Но навряд ли спасет

Ярмоленко вышел спасать Динамо в матче с Галатасараем. Он не играл с ноября

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и уже к 22-й минуте вели в счете 2:0. Впрочем, под конец тайма киевляне один мяч отыграли после хорошей комбинации Волошина и Ваната.

Ну а на второй тайм Александр Шовковский выпустил Андрея Ярмоленко, который не играл с 10 ноября. Он вышел вместо Волошина.

Также на второй тайм вышел Пихаленок вместо Шапаренко.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".

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