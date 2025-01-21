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Ярмоленко вышел спасать Динамо в матче с Галатасараем. Он не играл с ноября
Но навряд ли спасет
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура группового раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".
Турки поддавили с первых минут и уже к 22-й минуте вели в счете 2:0. Впрочем, под конец тайма киевляне один мяч отыграли после хорошей комбинации Волошина и Ваната.
Ну а на второй тайм Александр Шовковский выпустил Андрея Ярмоленко, который не играл с 10 ноября. Он вышел вместо Волошина.
Также на второй тайм вышел Пихаленок вместо Шапаренко.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".
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