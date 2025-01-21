Динамо в начале второго тайма снова пропустило от Галатасарая. 3:1 для хозяев

"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и уже к 22-й минуте вели в счете 2:0. Впрочем, под конец тайма киевляне один мяч отыграли после хорошей комбинации Волошина и Ваната.

Ну а второй тайм начался снова с гола в ворота "Динамо".

Казалось бы, вторая желтая будет для игрока турецкой команды за то, что сыграл рукой. Но нет, арбитр отменил свое решение после пересмотра ВАР и назначил пенальти в ворота Нещерета, увидев фол со стороны Тымчика.

11-метровый уверенно реализовал Осимхен. 3:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".