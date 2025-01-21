Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо в начале второго тайма снова пропустило от Галатасарая. 3:1 для хозяев
С пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".
Турки поддавили с первых минут и уже к 22-й минуте вели в счете 2:0. Впрочем, под конец тайма киевляне один мяч отыграли после хорошей комбинации Волошина и Ваната.
Ну а второй тайм начался снова с гола в ворота "Динамо".
Казалось бы, вторая желтая будет для игрока турецкой команды за то, что сыграл рукой. Но нет, арбитр отменил свое решение после пересмотра ВАР и назначил пенальти в ворота Нещерета, увидев фол со стороны Тымчика.
11-метровый уверенно реализовал Осимхен. 3:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".
Популярное сейчас
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- Хавбек Ингульца: Поворознюк говорил, чтобы мы шли к Кобину и просились на коленях
- "Платят минималку". Игрок Ингульца, которого перевели в дубль, назвал зарплату в клубе
- UA-Футбол представляет соперника Динамо Киев: Галатасарай (Турция)
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой