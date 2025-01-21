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Галатасарай в начале второго тайма мог остаться в меньшинстве
Вот это матч!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай" в начале второго тайма мог остаться в меньшинстве.
Хозяева разыграли угловой. Йылмаз столкнулся с Тымчиком, упал на газон и стал просить жёлтую карточку украинскому футболисту. Но судья дал предупреждение турецкому нападающему, за то, что футболист подыграл вытянутой рукой в штрафной.
Но судьи на VAR увидели нарушение правил Тымчиком, который толкал Йылдыза в штрафной. В результате вторую жёлтую карточку турецкому футболисту арбитр отменил и назначил пенальти в ворота "Динамо".
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На момент написания новости, "Динамо" проигрывает "Галатасараю" со счётом 2:3.
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