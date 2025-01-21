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Ярмола on fire. Андрей делает дубль и сравнивает счет с Галатасараем
3:3 в поединке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем". И матч получается результативным.
Первый тайм закончился со счетом 2:1, а в начале второго турки забили и третий с пенальти.
Но у "Динамо" есть Андрей Ярмоленко, который вышел спасать команду в перерыве и забил на 68-й минуте. Вингер после стандарта с фланга удачно сыграл на дальней штанге в борьбе с соперником, протолкнув снаряд в ворота.
Ну а на 82-й минуте Ярмола снова забил - после навеса с фланга выиграл позицию и кивнул головой!
3:3, интрига в игре сохраняется!
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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".
January 21, 2025
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