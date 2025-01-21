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Ярмола on fire. Андрей делает дубль и сравнивает счет с Галатасараем

Лига Европы
Обновлено

3:3 в поединке

Ярмола on fire. Андрей делает дубль и сравнивает счет с Галатасараем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на выезде играет свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем". И матч получается результативным.

Первый тайм закончился со счетом 2:1, а в начале второго турки забили и третий с пенальти.

Но у "Динамо" есть Андрей Ярмоленко, который вышел спасать команду в перерыве и забил на 68-й минуте. Вингер после стандарта с фланга удачно сыграл на дальней штанге в борьбе с соперником, протолкнув снаряд в ворота.

Ну а на 82-й минуте Ярмола снова забил - после навеса с фланга выиграл позицию и кивнул головой!

3:3, интрига в игре сохраняется!

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Галатасарай" - "Динамо".

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