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Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко

Лига Европы
Обновлено

Чрезвычайно эмоциональный матч в Стамбуле

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, седьмой тур

"Спорткомплекс Али Сами Йен"

Главный арбитр: Кристо Тохвер (Эстония)

Все-таки Шовковский решил воспринять эти матчи Лиги Европы как часть турецкого межсезонного сбора. Этому поспособствовали и травмы лидеров Бражка и Попова, а также не полная функциональная готовность Ярмоленко. В конце концов, в Стамбуле с первых минут вышел полурезервный состав.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Боевито начали киевляне. Видно было, что у них больше сил. Но… фанаты "Галатасарая" - сумасшедшие. Это очень мягко говоря. Когда "Динамо" контролировало мяч, то они настолько гудели и свистели, что превышали норму децибел в более чем втрое – доходило до показателя 131. Очень и очень сильное давление было на "бело-синих"

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко - изображение 1

"Галатасарай" сразу же погнал вперед. В частности, Осимхен уже на третьей минуте побежал к воротам Нещерета, но Михавко в кинжальном подкате чисто снес звездного нападающего. На пятой минуте уже был вынужден на ленте ворот спасать Вивчаренко – он выбил мяч с линии после удара Бардакчи.

Но вот сразу же со второго стандарта от флажка Санчес забил головой. А на 22 минуте вышеупомянутый Бардакчи удвоил преимущество. Центрбек подобрал мяч после отскока и с метров 25 угодил в левый угол. Рикошет от Тымчика очень сменил траекторию полета. Дважды подряд без шансов для Нещерета, который вышел сегодня в основе.

"Динамо" очень активно меняло фланги. Было несколько моментов в первом тайме, когда киевляне классно и долго удерживали мяч, но это ни к чему не приводило. Когда доходило до борьбы один в один, то круглый практически сразу терялся. Единственным в первой половине тайма голеадором киевлян мог стать Михавко. На 11 минуте круглый после его срезки пролетел совсем рядом с девяткой ворот Нещерета.

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко - изображение 2

На 31 минуте Осимхен бил пяткой. Мяч попал в руку Биловару, который прыгал в подкате, но арбитр пенальти не назначил. Ну куда должен был деть там руку Кристиан?

На 44 минуте разразился скандал. Футболисты хозяев думали, что мяч вышел за пределы поля на боковые линии от Буяльского. Виталий видел ситуацию по-другому и продолжил игру, отдал пас на ход Ванату, а тот пробил голкипера. Арбитры просмотрели VAR и гол засчитали. Первый гол Влада в еврокубках с августа. И это было настоящее взятие ворот нападающего.

Как завершился тайм, так и начался: тоже из мини-скандала. Сначала арбитр удалил (дал вторую желтую) игроку "Галатасарая" за игру рукой в ​​чужой штрафной. Но потом просмотрел VAR и решение отменил. Более того, назначил пенальти в ворота "Динамо". Осимхен приговор реализовал. Да, снова без шансов для голкипера киевлян.

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко - изображение 3

На 63 минуте у Нещерета они уже были: он в красивом прыжке вытащил удар головой от Осимхена из-под стойки. Впоследствии еще и заблокировал попытку 75-миллионного нападающего забить с нескольких метров.

Одно из главных событий этого матча – это возвращение Андрея Ярмоленко в официальные поединки впервые за 2,5 месяца. Инициативно играл вингер, хотя и ему было тяжело. Но все же на 68 минуте он свой гол нашел: удачно закрыл дальнюю штангу и отправил мяч коленом в ворота.

Не хватало Андрея команде, ой как не хватало. И он это снова подтвердил: на 81-й минуте оформил дубль. Буяльский подал в штрафную – Ярмоленко забил головой. Выиграл борьбу у мощного бывшего защитника "Тоттенхэма" Санчеса. И это была не случайность "Динамо" действительно наработало на эти голы.

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко - изображение 4

Но главное, что было в “Динамо” – это борьба, заряженность и во многих моментах хороший рисунок игры. Этого не хватало в первых шести матчах Лиги Европы. Да, не без ошибок. Но все же – это хороший результат против сильного и мотивированного соперника. Который, кстати, мог в конце еще и забить, но удар в упор от Осимхена потянул Нещерет.

Первое набранное очко для киевлян. Впереди – финиш в Лиге Европы: 30 января "Динамо" сыграет в Гамбурге против РФШ.

Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко - изображение 5

Галатасарай – Динамо 3:3

Голы: Д. Санчес 6, Бардакчи 21, Осимхен 53 (пен.) – Ванат 45, Ярмоленко 68, 81

"Галатасарай": Муслера – Айхан (Бичуай 86), Д. Санчес, Бардакчи, Якобс – Кутлу (Демирбай 73), Торрейра – Актюн, Мертенс (Демис 90+1), Б. Йылмаз (Елерт 86) – Осимхен

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Буяльский (Р. Саленко 87), Михайленко, Шапаренко (Пихаленок 46) – Волошин (Ярмоленко 46), Ванат (Пономаренко 90+4), Кабаев (Геррейро 74)

Предупреждения: Б. Йылмаз 33, Якобс 40, Д.А. Санчес 80, Осимхен 84, О. Бурук 90+4 (тренер, за пределами поля) – Шапаренко 40, Тимчик 52, Пихаленок 72, Михайленко 74, Вивчаренко 84

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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1 голосов
Комментарии
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Romedon
21.01.2025 в 20:31
Радості повні труселя ,що врятували очко з самим Галатасараєм грандом світового футболу.
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0
2
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Комментарии 31
Romedon
21.01.2025 в 20:31
Радості повні труселя ,що врятували очко з самим Галатасараєм грандом світового футболу.
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0
2
Justice (Львів)
21.01.2025 в 20:35
Ти подивись на склад Галатасарая...Вони торік здається Баварію возили, що дай боже...
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2
0
Лісун Володимир (Київ)
21.01.2025 в 20:25
Ярмоленко показав, що Ванату не достає зросту
Ответить
1
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.01.2025 в 20:29
І Пеле, і Герду Мюлеру, а також Марадоні і особливо Мессі - їм всім не "вистачало" зросту, слабаки виходить за вашою класифікацією? )))
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2
0
Aalex-696 (Немирів)
21.01.2025 в 20:24
От вам і команда, яка відпочила, яка не мала далеких переїздів. От і вирішите, якби Динамо грали вдома, скільки б очок було?
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1
0
hoy (Київ)
21.01.2025 в 20:24
Яке щастя,дебіли пишуть і рвдіють як у дитячому садочку.1 очко і 36 місце.
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1
3
Геродот (Винница)
21.01.2025 в 20:17
Ярмоленко респект за отличную игру, правильно говорят, что мастерство не пропьешь. Но в тоже время тот факт, что фактически результат сегодня в игре сделал футболист, которому осенью стукнет 36 лет, говорит о слабом уровне остальных игроков Динамо. И отсутствии в команде лидера, когда нет Ярмолы, способного повести за собой команду. Проиграли вчистую первый тайм и лишь во втором тайме с выходом Ярмолы переломили ход игры. Только Ярмолы на два тайма уже не хватает. А без него команда выглядит как корабль без капитана.
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2
1
Serhio79 (Kyiv)
21.01.2025 в 20:16
Ось кого не вистачало "Динамо" цієї єврокубкової осені!Повернувся Ярмоленко - повернувся результат!
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4
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.01.2025 в 20:09
Приємно спостерігати за істерикою зомбі-ненависнків динамівського клубу. Дякую, Динамо, за яскраву гру і покарання пихатих "фахівців"! Добро має перемагати зло.
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5
1
Термит (Київ)
21.01.2025 в 19:59
Результат позитивний, за грою було приємно спостерігати. Більше всього сподобався Михавко, ну і Ярмоленко, звичайно. Нещерет - два привози, але і двічі реально рятував. Біловар - дно! Суркіс, не пожалій 10 лямів, дай 20 кешом якійсь там Севільї чи ще комусь - хай його офіційно за 10 в Динамо куплять, а 10 собі залишать. Ти від реального гівна позбавишся і перед дочкою соромно не буде!
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6
3
oleg dynamo (львівська)
21.01.2025 в 19:52
а ще розізлив нині Нещерет,замість спокійно брати мячі в руки він відбивав і так по дурному заробили кутовий і нам забили 1-й гол, потім відбив і залетів 2-й гол(правда тут він не винен.удар був сильний),потім в 2-му таймі йде навіс легенький і замість спокійно забрати знову вибиває мяч і то супернику...ну а в кінці від вітька потянув супер і на диво намертво...от такий в нас воротар дивний...
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1
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.01.2025 в 19:43
Динамо - молодці! Ярмоленко - красень, Ванат - справжній майстер-нападник, Буяльський - конструктор атак. Але із захистом біда триває. Пенальті, звісно, несправедливий. Всіх вітаю з перемогою. А безумним хейтерам - ганьба, також ганьба всім "пророкам", які хоронили Динамо перед цією грою.
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8
3
ANESTEZIO (Вінниця )
21.01.2025 в 19:49
А 3:3 - це перемога?
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3
4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.01.2025 в 20:03
Так, це перемога характеру команди, яка зараз грає вперше за останніх 9 місяців на свіжих ногах, але грає в самий несприятливий час - узимку з чемпіоном Туреччини в гостях, чемпіоном, який зараз на ходу і в повній готовності, бо чемпіонат Туреччини зараз у розпалі, і в ньому він лідирує із значним відривом, крім того, ця команда має успіх і поточній Лізі Європи і була дуже вмотивована на перемоги, аби зберегти своє місце серед 8 фіналістів подальшого етапу ЛЄ і грала за шаленої підтримки вщерть заповненого стадіону.
 
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walkacom (Киев)
21.01.2025 в 19:42
Можно в актив поставить
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7
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Andrumas (Düsseldorf)
21.01.2025 в 19:41
Бенефис Ярмоленко, странное и неадекватное судейство и парад ошибок. С выходом Саленко Динамо осталось вдесятером, так как он явно далек от уровня своего отца и просто профессионального футболиста. Еще хотелось бы, чтобы в центре защиты у Динамо играл действительно достойный футболист, а не недоразумение, смотрящее футбол, только за то, что сношает доцю Суркиса.. Несмотря на первое очко, как-то поводов для оптимизма нет.
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6
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Не люблю футбол (Хорол)
21.01.2025 в 19:38
Суддя пожалів Динамо,зарахував другий м'яч,який вийшов в аут.
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2
8
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kotigorok (Чернігів)
21.01.2025 в 19:40
Й також пожалів Галатасарай коли спочатку дав червону турку, а потім поставив доволі сумнівний пеналь на 54 хв.
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6
1
Не люблю футбол (Хорол)
21.01.2025 в 19:53
100% був пенальті,рука в турка була після захвата його руками
 
1
2
oleg dynamo (львівська)
21.01.2025 в 19:43
але за то пеналь поставив якого міг не ставити(нічого там такого не було), ну виставив руки ну і що....на кожному кутовому в любому чемпіонаті хтось тай виставляє руки але ніхто нічого не ставить...засцав видалити ігрока ДК і найшов підставу виправдатись....
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oleg dynamo (львівська)
21.01.2025 в 19:44
пардон..ігрока Галатасарая...
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
21.01.2025 в 19:47
А там дійсно нічого не було. Просто потрібно було взагалі не свистіти, м'яч в руках воротаря, продовження гри, але естонський реф вирішив показати принципіальність, а судді ВАР вирішили тоді також показати принципіальність, в підсумку реф в полі виявився довбой@бом, а ДК і Динамо епізоді постраждалою стороною від його дій
 
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oleg dynamo (львівська)
21.01.2025 в 19:55
ANESTEZIO (Вінниця ) 100%
 
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walkacom (Киев)
21.01.2025 в 19:43
Так розуію ти на варі був
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ANESTEZIO (Вінниця )
21.01.2025 в 19:44
М'яч має повністю покинути межі поля. Якщо його проекція (не сам м'яч, а ПРОЕКЦІЯ) знаходиться на лінії, то м'яч в грі. Момент перевіряв ВАР. Які ще питання? Тому ти і не любиш футбол, бо в ньому ніц не розумієш
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kotigorok (Чернігів)
21.01.2025 в 19:35
Прекрасна гра, Земляче!
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Zapp Brannigan (Київ)
21.01.2025 в 19:34
Хто там Ярмолу брудом поливав? Так, вік солідний, так, можливості вже не ті, але все-таки характеру і бажання в нього точно більше, аніж у більшості нинішніх динамівців!
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amigoalex
21.01.2025 в 19:33
Таки выбороли одно очко. Задание на сезон выполнено.
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Zapp Brannigan (Київ)
21.01.2025 в 19:36
Ще з латишами очки треба брати
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Spokoyno (Київ)
21.01.2025 в 19:41
НІТ! Три вони теж до сезону лише готуються. А підбір гравців в Динамо краще!
 
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Spokoyno (Київ)
21.01.2025 в 19:30
НІФІГА собі мої не дуже виправдані сподівання справдилися! От що значить СВІЖІ ноги! Ярмоленко - forever Є надія "покинути" останнє місце
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