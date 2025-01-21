Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко

Лига Европы, седьмой тур

"Спорткомплекс Али Сами Йен"

Главный арбитр: Кристо Тохвер (Эстония)

Все-таки Шовковский решил воспринять эти матчи Лиги Европы как часть турецкого межсезонного сбора. Этому поспособствовали и травмы лидеров Бражка и Попова, а также не полная функциональная готовность Ярмоленко. В конце концов, в Стамбуле с первых минут вышел полурезервный состав.

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Боевито начали киевляне. Видно было, что у них больше сил. Но… фанаты "Галатасарая" - сумасшедшие. Это очень мягко говоря. Когда "Динамо" контролировало мяч, то они настолько гудели и свистели, что превышали норму децибел в более чем втрое – доходило до показателя 131. Очень и очень сильное давление было на "бело-синих"

"Галатасарай" сразу же погнал вперед. В частности, Осимхен уже на третьей минуте побежал к воротам Нещерета, но Михавко в кинжальном подкате чисто снес звездного нападающего. На пятой минуте уже был вынужден на ленте ворот спасать Вивчаренко – он выбил мяч с линии после удара Бардакчи.

Но вот сразу же со второго стандарта от флажка Санчес забил головой. А на 22 минуте вышеупомянутый Бардакчи удвоил преимущество. Центрбек подобрал мяч после отскока и с метров 25 угодил в левый угол. Рикошет от Тымчика очень сменил траекторию полета. Дважды подряд без шансов для Нещерета, который вышел сегодня в основе.

"Динамо" очень активно меняло фланги. Было несколько моментов в первом тайме, когда киевляне классно и долго удерживали мяч, но это ни к чему не приводило. Когда доходило до борьбы один в один, то круглый практически сразу терялся. Единственным в первой половине тайма голеадором киевлян мог стать Михавко. На 11 минуте круглый после его срезки пролетел совсем рядом с девяткой ворот Нещерета.

На 31 минуте Осимхен бил пяткой. Мяч попал в руку Биловару, который прыгал в подкате, но арбитр пенальти не назначил. Ну куда должен был деть там руку Кристиан?

На 44 минуте разразился скандал. Футболисты хозяев думали, что мяч вышел за пределы поля на боковые линии от Буяльского. Виталий видел ситуацию по-другому и продолжил игру, отдал пас на ход Ванату, а тот пробил голкипера. Арбитры просмотрели VAR и гол засчитали. Первый гол Влада в еврокубках с августа. И это было настоящее взятие ворот нападающего.

Как завершился тайм, так и начался: тоже из мини-скандала. Сначала арбитр удалил (дал вторую желтую) игроку "Галатасарая" за игру рукой в ​​чужой штрафной. Но потом просмотрел VAR и решение отменил. Более того, назначил пенальти в ворота "Динамо". Осимхен приговор реализовал. Да, снова без шансов для голкипера киевлян.

На 63 минуте у Нещерета они уже были: он в красивом прыжке вытащил удар головой от Осимхена из-под стойки. Впоследствии еще и заблокировал попытку 75-миллионного нападающего забить с нескольких метров.

Одно из главных событий этого матча – это возвращение Андрея Ярмоленко в официальные поединки впервые за 2,5 месяца. Инициативно играл вингер, хотя и ему было тяжело. Но все же на 68 минуте он свой гол нашел: удачно закрыл дальнюю штангу и отправил мяч коленом в ворота.

Не хватало Андрея команде, ой как не хватало. И он это снова подтвердил: на 81-й минуте оформил дубль. Буяльский подал в штрафную – Ярмоленко забил головой. Выиграл борьбу у мощного бывшего защитника "Тоттенхэма" Санчеса. И это была не случайность "Динамо" действительно наработало на эти голы.

Но главное, что было в “Динамо” – это борьба, заряженность и во многих моментах хороший рисунок игры. Этого не хватало в первых шести матчах Лиги Европы. Да, не без ошибок. Но все же – это хороший результат против сильного и мотивированного соперника. Который, кстати, мог в конце еще и забить, но удар в упор от Осимхена потянул Нещерет.

Первое набранное очко для киевлян. Впереди – финиш в Лиге Европы: 30 января "Динамо" сыграет в Гамбурге против РФШ.

Галатасарай – Динамо 3:3

Голы: Д. Санчес 6, Бардакчи 21, Осимхен 53 (пен.) – Ванат 45, Ярмоленко 68, 81

"Галатасарай": Муслера – Айхан (Бичуай 86), Д. Санчес, Бардакчи, Якобс – Кутлу (Демирбай 73), Торрейра – Актюн, Мертенс (Демис 90+1), Б. Йылмаз (Елерт 86) – Осимхен

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Буяльский (Р. Саленко 87), Михайленко, Шапаренко (Пихаленок 46) – Волошин (Ярмоленко 46), Ванат (Пономаренко 90+4), Кабаев (Геррейро 74)

Предупреждения: Б. Йылмаз 33, Якобс 40, Д.А. Санчес 80, Осимхен 84, О. Бурук 90+4 (тренер, за пределами поля) – Шапаренко 40, Тимчик 52, Пихаленок 72, Михайленко 74, Вивчаренко 84

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