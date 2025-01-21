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Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
Ярмоленко получил самую высокую оценку в Динамо
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Сегодня, 21 января, в 7-м туре Лиги Европы "Галатасарай" сыграл против "Динамо" (3:3).
Лучшим игроком в украинском клубе по версии Sofascore и WhoScored стал Андрей Ярмоленко. Он получил 8.0 и 7.8.
Наш соотечественник вышел на замену на 46-й минуте поединка, сделал дубль, отдал 79% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из семи, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 37 касаний к мячу.
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Что касается "Галатасарая", то лучшим игроком оказался Мертенс. Футболист получил от Sofascore и WhoScored 8.2.
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