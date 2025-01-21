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Динамо больше не единственная команда Лиги Европы, у которой нет набранных баллов. Турнирное положение киевского клуба
А раньше так можно было играть?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в матче против "Галатасарая" сыграло вничью (3:3).
Это первый балл, набранный киевским клубом, но на ситуацию в турнирной таблице это никак не повлияло. К тому же, киевский клуб впервые забил 3 гола в этом розыгрыше турнира
Украинский клуб остаётся на 36-м месте, "Галатасарай" поднялся на пятое место.
До матча с "Галатасараем", "Динамо" было единственным клубом, которые не набрали очков.
"Динамо" отыгралось с проигрышного 1:2 в первом тайме. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, вышедший впервые с ноября. В первом тайме голом отметился Владислав Ванат.
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Напомним, что в шестом туре "Динамо" официально вылетело из Лиги Европы.
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