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Динамо больше не единственная команда Лиги Европы, у которой нет набранных баллов. Турнирное положение киевского клуба

Лига Европы
Обновлено

А раньше так можно было играть?

Динамо больше не единственная команда Лиги Европы, у которой нет набранных баллов. Турнирное положение киевского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" в матче против "Галатасарая" сыграло вничью (3:3).

Это первый балл, набранный киевским клубом, но на ситуацию в турнирной таблице это никак не повлияло. К тому же, киевский клуб впервые забил 3 гола в этом розыгрыше турнира

Украинский клуб остаётся на 36-м месте, "Галатасарай" поднялся на пятое место.

Динамо больше не единственная команда Лиги Европы, у которой нет набранных баллов. Турнирное положение киевского клуба - изображение 1

До матча с "Галатасараем", "Динамо" было единственным клубом, которые не набрали очков.

"Динамо" отыгралось с проигрышного 1:2 в первом тайме. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, вышедший впервые с ноября. В первом тайме голом отметился Владислав Ванат.

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Напомним, что в шестом туре "Динамо" официально вылетело из Лиги Европы.

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Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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vlapa (Киев)
21.01.2025 в 20:23
Велика подяка від шанувальників за очко. Так тримати, здобувайте ще, наздоженемо і обійдемо передостанню комаду цьогорічної ЛЄ.
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Комментарии 5
vlapa (Киев)
21.01.2025 в 20:23
Велика подяка від шанувальників за очко. Так тримати, здобувайте ще, наздоженемо і обійдемо передостанню комаду цьогорічної ЛЄ.
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0
0
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Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 19:46
Хорошо, что есть Ермоленко,; где остальные,; разинув рот смотрят как надо играть,;
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0
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CVK1993 (Рівне)
21.01.2025 в 19:52
А хто такий Ермоленко?
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0
0
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Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 20:33
Пенсіонер, який грає час від часу зараз,;
 
0
0
avatar
Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 20:35
Ярмоленко
 
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