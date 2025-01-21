Динамо больше не единственная команда Лиги Европы, у которой нет набранных баллов. Турнирное положение киевского клуба

Киевское "Динамо" в матче против "Галатасарая" сыграло вничью (3:3).

Это первый балл, набранный киевским клубом, но на ситуацию в турнирной таблице это никак не повлияло. К тому же, киевский клуб впервые забил 3 гола в этом розыгрыше турнира

Украинский клуб остаётся на 36-м месте, "Галатасарай" поднялся на пятое место.

До матча с "Галатасараем", "Динамо" было единственным клубом, которые не набрали очков.

"Динамо" отыгралось с проигрышного 1:2 в первом тайме. Дублем отметился Андрей Ярмоленко, вышедший впервые с ноября. В первом тайме голом отметился Владислав Ванат.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в шестом туре "Динамо" официально вылетело из Лиги Европы.