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Саленко-младший и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках
Шовковский дал поиграть и молодежи
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы с "Галатасараем".
В концовке матча коуч киевлян Александр Шовковский дал поиграть и молодежи.
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На замену на 87-й минуте вышел 19-летний хавбек Роман Саленко. Сын прославленного бомбардира 90-х Олега Саленко. И это дебют для парня в еврокубках, хотя в УПЛ он уже был заигран.
Ну а на 90+5 минуте у "Динамо" вышел 19-летний форвард Матвей Пономаренко, для которого это также дебют в еврокубках.
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