Саленко-младший и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках

"Динамо" на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы с "Галатасараем". Поединок закончился со счетом 3:3 .

В концовке матча коуч киевлян Александр Шовковский дал поиграть и молодежи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На замену на 87-й минуте вышел 19-летний хавбек Роман Саленко. Сын прославленного бомбардира 90-х Олега Саленко. И это дебют для парня в еврокубках, хотя в УПЛ он уже был заигран.

Ну а на 90+5 минуте у "Динамо" вышел 19-летний форвард Матвей Пономаренко, для которого это также дебют в еврокубках.