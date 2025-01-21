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Саленко-младший и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках

Лига Европы
Обновлено

Шовковский дал поиграть и молодежи

Саленко-младший и Пономаренко дебютировали за Динамо в еврокубках

Фото: ФК Динамо Київ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы с "Галатасараем". Поединок закончился со счетом 3:3.

В концовке матча коуч киевлян Александр Шовковский дал поиграть и молодежи.

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На замену на 87-й минуте вышел 19-летний хавбек Роман Саленко. Сын прославленного бомбардира 90-х Олега Саленко. И это дебют для парня в еврокубках, хотя в УПЛ он уже был заигран.

Ну а на 90+5 минуте у "Динамо" вышел 19-летний форвард Матвей Пономаренко, для которого это также дебют в еврокубках.

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Комментарии
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брэк (Светловодск)
21.01.2025 в 19:44
це перемога! -вони отримали очко чи втримали очко -скоріше за все очко втримали бо за попередні тури вони свое очко не втримали
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Комментарии 1
брэк (Светловодск)
21.01.2025 в 19:44
це перемога! -вони отримали очко чи втримали очко -скоріше за все очко втримали бо за попередні тури вони свое очко не втримали
Ответить
0
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