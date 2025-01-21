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Андрей Ярмоленко вошёл в ТОП-5 бомбардиров Динамо в еврокубках
Порадовал болельщиков и вошёл в историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Ярмоленко вошёл в ТОП-5 бомбардиров "Динамо" в еврокубках.
Сейчас нападающий делит 4-5 место с Максимом Шацких – у обоих игроков по 23 гола. У Олега Блохина, который на третьем месте забито 24 гола. Андрей Шевченко разместился на втором месте с 25-ю голами.
Андрей Ярмоленко забивал максимум по 4 гола в еврокубках в сезонах 2013/14 и 2014/15. Тогда киевский клуб играл в Лиге Европы.
Нападающий появился на поле впервые с 10 ноября и отметился дублем в ворота "Галатасарая".
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К слову, это его первые голы в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Напомним, что киевское "Динамо" сыграло вничью с "Галатасараем" (3:3) и набрало первые очки в турнирной таблице.
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