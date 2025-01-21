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Тренер Галатасарая - о ничьей с Динамо: Это был результат, которого мы не хотели

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Специалист высказался о 3:3 с Динамо Киев

Тренер Галатасарая - о ничьей с Динамо: Это был результат, которого мы не хотели

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук поделился своими эмоциями после ничьи команды в матче против киевского "Динамо" в рамках Лиги Европы (3:3).

"Мы забили рано. Мы могли выйти вперед, если бы не пропустили в конце первого тайма. Мы забили третий мяч, но не смогли забить четвертый, за что нам очень жаль.

Я должен поздравить всех моих игроков с тем, как они боролись, как играли и как стремились победить. Это был результат, которого мы не хотели, но наша игра и страсть дают нам надежду на продолжение нашего приключения", - сказал специалист.

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Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Окан Бурук
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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