Тренер Галатасарая - о ничьей с Динамо: Это был результат, которого мы не хотели

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук поделился своими эмоциями после ничьи команды в матче против киевского "Динамо" в рамках Лиги Европы (3:3).

"Мы забили рано. Мы могли выйти вперед, если бы не пропустили в конце первого тайма. Мы забили третий мяч, но не смогли забить четвертый, за что нам очень жаль.

Я должен поздравить всех моих игроков с тем, как они боролись, как играли и как стремились победить. Это был результат, которого мы не хотели, но наша игра и страсть дают нам надежду на продолжение нашего приключения", - сказал специалист.