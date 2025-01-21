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Тренер Галатасарая - о ничьей с Динамо: Это был результат, которого мы не хотели
Специалист высказался о 3:3 с Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук поделился своими эмоциями после ничьи команды в матче против киевского "Динамо" в рамках Лиги Европы (3:3).
"Мы забили рано. Мы могли выйти вперед, если бы не пропустили в конце первого тайма. Мы забили третий мяч, но не смогли забить четвертый, за что нам очень жаль.
Я должен поздравить всех моих игроков с тем, как они боролись, как играли и как стремились победить. Это был результат, которого мы не хотели, но наша игра и страсть дают нам надежду на продолжение нашего приключения", - сказал специалист.
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