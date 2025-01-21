Для полузащитника "Динамо" розыгрыш Лиги Европы закончился преждевременно.

Николай Шапаренко в матче против "Галатасарая" получил предупреждение на 40-й минуте. Эта жёлтая карточка стала третьей на Этапе Лиги и означает, что полузащитник пропустит матч против "РФШ".

Шапаренко получал предупреждения в матчах против "Ромы" и "Ференцвароша".

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Украинец сыграл в шести матчах Лиги Европы, пропустив лишь поединок против "Реал Сосьедада". Результативными действиями не отмечался.

"Динамо" завершит выступления в Лиге Европы номинально домашним матчем против латвийского "РФШ", который занимает 34-е место в общей таблице.