Шовковский - про Галатасарай: Нам не хватало матчей в таких местах, как это

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 7-го тура Лиги Европы с "Галатасараем" (3:3).

"Хотел бы еще раз поблагодарить Турцию и "Галатасарай" за их гостеприимство. Мы знали, насколько это сильная команда и упорно трудились над тем, как они играют.

Мы пропустили 2 гола в начале, и нам не хватало мастерства в завершении. Нам не хватало матчей в таких местах, как это. Болельщики были невероятными. Они известны по всему миру.