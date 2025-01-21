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Шовковский - про Галатасарай: Нам не хватало матчей в таких местах, как это

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Шовковский - про Галатасарай: Нам не хватало матчей в таких местах, как это

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 7-го тура Лиги Европы с "Галатасараем" (3:3).

"Хотел бы еще раз поблагодарить Турцию и "Галатасарай" за их гостеприимство. Мы знали, насколько это сильная команда и упорно трудились над тем, как они играют.

Мы пропустили 2 гола в начале, и нам не хватало мастерства в завершении. Нам не хватало матчей в таких местах, как это. Болельщики были невероятными. Они известны по всему миру.

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Мы немного волновались по этому поводу на поле, но оставались хладнокровными после двух ранних ошибок и в итоге дали хороший бой. Замены также оказали серьезное влияние", – сказал Шовковский.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 21:01
Здесь он первый раз угадал с заменами, молодец, Ярмоленку двойную премию выпиши,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 21:01
Здесь он первый раз угадал с заменами, молодец, Ярмоленку двойную премию выпиши,;
Ответить
0
0

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