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Фолил ли Тымчик? Судейский эксперт оценил решение арбитра по пенальти в ворота Динамо

Лига Европы

Судейский анализ матча Галатасарай – Динамо от Мирослава Ступара

Фолил ли Тымчик? Судейский эксперт оценил решение арбитра по пенальти в ворота Динамо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 7-го тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо", закончившимся результативной ничьей 3:3, в ворота киевлян был назначен 11-метровый удар. Сначала эстонский арбитр не увидел нарушения со стороны Тымчика, но после просмотра VAR изменил свое решение. Прав ли был арбитр? UA-Футбол по этому поводу обратился за комментарием к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

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- Если брать моменты по взятию ворот, то к арбитру претензий нет, - говорит эксперт. - А вот почему главный с первого раза не увидел пенальти, то это вопрос к судье… Хорошо, что VAR поправил его решение. Пришлось отменять вторую желтую карточку игроку "Галатасарая" и поставить пенальти. Да, Тымчик придержал двумя руками соперника, который немного дорисовывал падение, но в итоге все справедливо.

А вот по ведению и контролю игры к арбитру есть серьезные претензии. В первом тайме были пропуски нарушений правил, удары по ногам, и он почему-то их не видел. Во втором тайме то самое повторялось. В концовке игры сначала нашего игрока откровенно бьют по ногам, затем тут же игрока хозяев опять лупят – и тишина со стороны арбитра. Да, эстонский арбитр хорошо физически готов, фактурный, но понимание единоборств – на низком уровне, - резюмировал Мирослав Ступар.

Отметим, что, сыграв вничью 3:3, "Динамо" заработало первые очки в этой Лиге Европы.

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Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 20:57
Арбітр чемпіонат УПЛ дивиться, тому так і судив,;
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
21.01.2025 в 20:57
Арбітр чемпіонат УПЛ дивиться, тому так і судив,;
Ответить
0
1

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