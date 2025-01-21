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"Киевляне наконец-то реализовали моменты": Сергей Ребров прокомментировал матч Галатасарай – Динамо

Лига Европы
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Забили за один поединок в три раза больше, чем за предыдущие шесть в Европе

"Киевляне наконец-то реализовали моменты": Сергей Ребров прокомментировал матч Галатасарай – Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью UA-Футбол прокомментировал матч седьмого тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК "Динамо" (Киев) в матчах еврокубков GGBET

– Часто в этом сезоне "Динамо" спрашивали, почему не удалось получить результат. Вопрос обратный: Благодаря чему сегодня удалось?

– Я думаю, что за счет того, что наконец-то киевляне реализовали эти моменты, которые создавали. Это очень важно с такой командой как "Галатасарай". С ними очень тяжело играть при такой поддержке.

Поэтому важно, что мы забили. Еще и три мяча. За всю Лигу Европы до этого забили один гол.

– Очень сильно ощущался этот свист на трибунах. Как считаете, это очень сильно давило на футболистов?

– Я здесь играл, здесь всегда такое давление. Думаю, что футболисты к этому готовы. Я не думаю, что это какая проблема. Наоборот, играть при столь активных фанатах – это очень приятно.

– Арбитр закрывал глаза на некоторые моменты. Команды играли в достаточно жесткий футбол…

– Я думаю, что это было с обеих сторон. То есть не только со стороны "Динамо". Он давал играть.

Я не согласен немного с ситуацией с пенальти. Даже если одиннадцатиметровый был, то, по моему мнению, судья не должен был отменять желтую карточку”, – сказал Ребров.

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Напомним, что Сергей Станиславович с января 2003 по июнь 2004 года играл за "Фенербахче". В том числе провел один полный выездной матч против "Галатасарая".

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"Динамо" оформило первый зачетный пункт в рамках текущей Лиги Европы. Завершающий матч киевляне проведут 30 января против РФШ в Гамбурге.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
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