"Киевляне наконец-то реализовали моменты": Сергей Ребров прокомментировал матч Галатасарай – Динамо

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью UA-Футбол прокомментировал матч седьмого тура Лиги Европы между "Галатасараем" и "Динамо".

“ – Часто в этом сезоне "Динамо" спрашивали, почему не удалось получить результат. Вопрос обратный: Благодаря чему сегодня удалось?

– Я думаю, что за счет того, что наконец-то киевляне реализовали эти моменты, которые создавали. Это очень важно с такой командой как "Галатасарай". С ними очень тяжело играть при такой поддержке.

Поэтому важно, что мы забили. Еще и три мяча. За всю Лигу Европы до этого забили один гол.

– Очень сильно ощущался этот свист на трибунах. Как считаете, это очень сильно давило на футболистов?

– Я здесь играл, здесь всегда такое давление. Думаю, что футболисты к этому готовы. Я не думаю, что это какая проблема. Наоборот, играть при столь активных фанатах – это очень приятно.

– Арбитр закрывал глаза на некоторые моменты. Команды играли в достаточно жесткий футбол…

– Я думаю, что это было с обеих сторон. То есть не только со стороны "Динамо". Он давал играть.

Я не согласен немного с ситуацией с пенальти. Даже если одиннадцатиметровый был, то, по моему мнению, судья не должен был отменять желтую карточку”, – сказал Ребров.