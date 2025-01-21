Шовковский: Первые очки в седьмом туре – не то, на что мы рассчитали в начале турнира

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал матч 7-го тура основного этапа Лиги Европы против турецкого "Галатасарая" (3:3).

- Еще раз хочу поблагодарить турецкое сообщество, Турцию, за теплое отношение, которое получает команда, находясь здесь на сборах. Мы ощущаем поддержку в связи с ситуацией, которая происходит в нашей стране. Мы прекрасно понимали, что команда соперника на ходу, играет свои матчи в чемпионате Турции, занимает первое место в турнирной таблице, имеет очень сильное нападение и эффективное использование стандартных положений.

К сожалению, по сценарию игры мы совершили ошибки в начале первого тайма и так же в начале второго тайма, именно во время стандартных положений – после угловых. Понимаем, что нам нужно будет работать с этим.

Отдельная история – это, конечно, поддержка, которую получает "Галатасарай", играя дома при своих болельщиках, и это комплимент для турецких фанатов. Всегда приятно играть при переполненных трибунах, а еще больше – когда такая безумная поддержка. К сожалению, в нашей стране этого нет в связи с продолжающейся войной.

Говоря о болельщиках, я обращал внимание наших игроков на то, что важно справиться со своими эмоциями перед игрой, чтобы они не мешали нам действовать при организации как защиты, так и атак. С другой стороны, мы говорили о том, что очень важно правильно принимать решения при организации игры как в обороне, так и в атаке. И в этом вопросе у нас были проблемы, особенно в первом тайме и во второй половине встречи. Мы принимали не те решения, о которых договаривались. Я надеюсь, что это именно из-за эмоционального состояния и безумной поддержки, которую оказал стадион и из-за давления, которое испытывали наши игроки во время матча.

Мы должны были несколько спокойнее распоряжаться мячом в фазе перехода в атаку, ведь были очень неплохие моменты, которые нужно было использовать. Принятые решения и технический брак не позволяли нам более удачно выходить в атаку. Я не говорю о завершающих действиях, а имею в виду этап, когда мы имели прекрасные возможности, чтобы провести очень эффективные атаки с высокими шансами для взятия ворот.

А главный момент – это, безусловно, то, что мы даже при неблагоприятном для нас счете 0:2 и 1:3 продолжали играть, пытались искать свои моменты и в итоге нашли и наиграли на ничью.

- По вашему мнению, это была лучшая игра "Динамо" в Лиге Европе?

- Анализируя любую игру, мы не должны всегда привязываться к результату. Безусловно, он очень важен, но иногда результат не может объективно отображать информацию. Безусловно, первые зачетные баллы в седьмом туре – не то, на что мы рассчитали в начале. Но имеем то, что имеем, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, и это определенное стечение обстоятельств. Сегодня мы выходили на футбольное поле, чтобы показать, что у команды есть характер, и как бы ни сложилась ситуация, мы будем бороться до последнего.

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- Думали ли вы до матча, что "Динамо" наберет очки?

– Мы выходим на каждый матч, анализируя действия соперника. Пытаемся сделать свои настройки на игру и стремимся в любом поединке играть на максимальный результат. Стратегия может отличаться в зависимости от соперника, ситуации, обстоятельств, но в каждой игре мы стараемся одержать победу.

– В начале встречи вы уступали 0:2, на перерыв ушли при счете 1:2. С какими мыслями и планами выходили на второй тайм?

- После перерыва мы сделали две замены, понимали, что они должны усилить нашу игру, стабилизировать центр. Мы рассчитывали на индивидуальные качества Андрея Ярмоленко, его уверенность и опыт, поэтому выходили на второй тайм с большим желанием забить еще.

- В перерыве матча вы сделали две замены, выпустив Пихаленка и особенно Ярмоленко. Согласны ли вы с тем, что это был ключевой момент матча, и после этих двух замен полностью изменился рисунок игры во втором тайме?

- Безусловно, когда выходящий на замену игрок забивает два мяча, это говорит о том, что замена была удачной. И Александр выполнил подачу с углового, после которого Ярмоленко отличился, сократив счет. Так что обе замены важны. Я повторяю своим игрокам, и они должны понимать, что у нас есть стартовый состав, учитывающий многие моменты, объективные и субъективные детали. Но наша общая обойма состоит из 28-30 игроков, и каждый в любой момент должен быть готов выйти на футбольное поле.