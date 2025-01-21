Галатасарай, после матча с Динамо, освистали собственные болельщики. Видео

"Галатасарай", после матча с "Динамо", освистали собственные болельщики.

После финального свистка болельщики на трибунах стали гудеть против своей команды. Реакция попала на видео.

Вболівальники "Галатасараю" освистали свою команду.



Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/CFtp7OOcYv — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 21, 2025

На момент написания новости "Галатасарай" занимает пятое место с 13-ю баллами.

Напомним, что "Динамо" в матче с "Галатасараем" набрало первые очки в таблицу этапа Лиги. Украинский клуб сыграл с турецким грандом вничью (3:3). Дублем отметился Андрей Ярмоленко. Также забитый гол на счету Владислава Ваната.

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К слову, ничья против "Динамо" стала четвёртой для турецкого клуба в этапе Лиги.