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Галатасарай, после матча с Динамо, освистали собственные болельщики. Видео
Требуют от команды максимального результата
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Галатасарай", после матча с "Динамо", освистали собственные болельщики.
После финального свистка болельщики на трибунах стали гудеть против своей команды. Реакция попала на видео.
Вболівальники "Галатасараю" освистали свою команду.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 21, 2025
Відео: UA-Футбол pic.twitter.com/CFtp7OOcYv
На момент написания новости "Галатасарай" занимает пятое место с 13-ю баллами.
Напомним, что "Динамо" в матче с "Галатасараем" набрало первые очки в таблицу этапа Лиги. Украинский клуб сыграл с турецким грандом вничью (3:3). Дублем отметился Андрей Ярмоленко. Также забитый гол на счету Владислава Ваната.
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К слову, ничья против "Динамо" стала четвёртой для турецкого клуба в этапе Лиги.
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