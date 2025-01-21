  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Роман Саленко: После матча с Галатасараем зашел Суркис, поздравил с игрой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роман Саленко: После матча с Галатасараем зашел Суркис, поздравил с игрой

Лига Европы
Обновлено

Саленко-младший дебютировал в еврокубках

Роман Саленко: После матча с Галатасараем зашел Суркис, поздравил с игрой

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Роман Саленко поделился эмоциями от матча с турецким "Галатасараем" (3:3), который стал для него дебютным в еврокубках.

– Роман, поздравляем с дебютом в еврокубках! Какие эмоции сразу после игры?

– Очень рад, конечно. Вдобавок игра так сложилась, удалось набрать первое очко в Лиге Европы, я вышел на поле... Эмоции не передать словами.

– Ты уже играл в Юношеской Лиге УЕФА, но, без сомнений, разница ощущается. Было ли тебе трудно выходить на поле в такой момент для команды?

– Конечно, было очень тяжело. Ты ведь играешь в так сказать академический футбол, а тут надо выходить в составе первой команды. К тому же это не просто рядовой матч был, а перед заполненным болельщиками стадионом, свистящим каждый раз, когда мы касались мяча. Это я вышел всего на пять минут, а как ребятам, которые отыграли все 90...

Читайте такжеДубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

- Матч складывался не по нашему сценарию, но проявили характер и вырвали ничью. Какие эмоции были в раздевалке, что сказал главный тренер?

– Эмоции были радостные, зашел президент, поздравил с игрой. Понимаем, что это первое очко, но мы ни за что не боремся. Тем не менее, мы продемонстрировали характер, показали, на что способны, и в следующем сезоне еще раз продемонстрируем это в еврокубках.

– Перед матчем главный тренер и капитан говорили, что это битва за престиж клуба. Действительно ли команда настраивалась показать в поле все, на что способна?

- В этом плане я соглашусь с главным тренером "Галатасарая", который сказал перед матчем, что, несмотря на текущую позицию в турнирной таблице, у "Динамо" очень хорошая команда с качественными игроками. Да, еврокубковые результаты не лучшие, но все впереди.

– Возвращение на поле лидера команды Андрея Ярмоленко придает футболистам уверенности?

– Думаю, здесь любые слова лишние, все сами все увидели. Даже на тренировках чувствуешь себя увереннее, когда он рядом с тобой, а тем более в матчах. Ищешь его передачей, он принимает, открываешься под него – даже от таких простых действий чувствуешь большую уверенность.

По теме
yellow-arrow
Пихаленок: Ярмоленко вышел, два положил – и ушел
yellow-arrow
Галатасарай после матча с Динамо освистали собственные болельщики. Видео
yellow-arrow
Шовковский: Первые очки в седьмом туре – не то, на что мы рассчитали в начале турнира
Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Роман Саленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости