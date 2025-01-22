"Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы

Команда Александра Шовковского еще накануне этого матча понимала, что турнирных задач в Лиге Европы нет. Есть только желание показать себя, какое чувство гордости и просто сыграть на радость собственным болельщикам. Когда нужно играть против соперника, у которого есть достаточно турнирных амбиций и мотивации, то добывать результат не так просто, впрочем киевляне смогли удивить.

Нет, это не победа, но ничья, которая позволила им набрать первый зачетный балл в Лиге Европы этого сезона, которая позволила украинским болельщикам хоть немного улыбнуться от удивления. "Динамо" не проиграло в Стамбуле, не имея игрового тонуса, который дают официальные матчи, все же неплохой результат. А когда удается забить три гола, то результат становится еще лучше.

Конечно, куда печальнее были наши турецкие коллеги, которые описывали этот матч со своей стороны. Они рассчитывали, что "Галатасарай" просто станет очередной командой, которая не заметит киевлян и заберет свои три очка, все получилось немного по-другому, поэтому интересно же посмотреть, что именно в Турции писали об этой игре. Это обзор турецкой прессы, поехали разбираться.

Вообще тот факт, что это первый зачетный балл для "Динамо" в этом сезоне ЛЕ, очень бросился в глаза буквально всем обозревателям из Турции. Например, издание Fanatik вообще вынесло это в заголовок: "3:3: Галатасарай не смог сохранить преимущество и это первый балл для Динамо". Очевидно, с разочарованием писали этот материал журналисты издания. Интересно, что они пишут о тотальном преимуществе хозяев поля от начала и до конца матча: "Галатасарай был лучшим от первой и до последней минуты игры, проблема лишь в том, что они не смогли сыграть надежно в обороне".

Далее следует краткое описание того, что происходило на поле: "Санчес вывел команду вперед и после того, как Абдулкерим Бардакчи удвоил преимущество, особых сомнений по поводу победителя этого матча не было, однако затем произошел тот самый спорный гол Владислава Ваната. Перед ним Буяльский, кажется, выпустил мяч за пределы боковой линии, об этом апеллировали футболисты Галатасарая, однако арбитры после просмотра ВАР все же оставили гол в силе".

О крупном перевороте в матче, когда сначала удалили футболиста, а затем это отменили и назначили пенальти в ворота Нещерета, они много не написали. Лишь отметили, что Осимхен удачно реализовал наказание аккуратным ударом и матч казался закрытым. Также они не уделили много внимания голам Андрея Ярмоленко, оформившего дубль. Зато отметили, что перед этой игрой на счету "Динамо" в Лиге Европы был лишь 1 гол в 6 матчах, а сегодня они забили трижды. Вокруг этого факта и строилась критика "Галатасарая" со стороны журналистов, они написали: "Ну почему именно здесь?"

Издание TRTSpor вышло с достаточно прозаическим заголовком: "Галатасарай сыграл вничью с украинским Динамо в 7 туре Лиги Европы". Без выдумок, но разочарование в самом материале было не меньшим, чем от журналистов Fanatik. Кстати, у них нет никаких претензий по поводу гола Ваната, они даже не назвали этот эпизод спорным и считают, что ВАР правильно разобрался в эпизоде и круглый не покинул пределы поля перед голом.

"Желто-красные были сильнее практически на всех участках поля. Сегодня проблема была не в арбитре, не в сопернике, а в самих себе. Потому что допускать подобные слабости в обороне — это недопустимо. Галатасарай пропускает как минимум 1 гол в последних 11 матчах подряд и это должно волновать. Кроме того, это первая потеря очков для стамбульцев на своем стадионе в матчах Лиги Европы в этом сезоне, прошлые три завершились победами", - говорится в статье. В попытках найти какие-то подробные описания того, что они думают о перформансе "Динамо", мы потерпели неудачу, вообще никак они не отметили киевлян, а о голах Андрея Ярмоленко вспомнили одним предложением.

Идем дальше и здесь издание Milliyet, которое вышло с заголовком: "Галатасарай оступился на пути к 1/8 Лиги Европы". Они отмечают, что до этого матча выход стамбульского клуба напрямую в 1/8 выглядел как почти решенное дело, но потеря очков в матче против киевлян не входила в их планы. И да, они также отмечают, что до этого матча подопечные Шовковского проиграли все, абсолютно все и забили лишь один гол, а сегодня ничья и 3 забитых гола. Этот факт просто проник в головы всем турецким журналистам.

Отдельный блок они посвятили тому, как болельщики реагировали на легендарного голкипера Фернандо Муслеру после матча. Некоторые освистывали уругвайца, а другие — поддержали его. "В каком бы лагере ни были вы, очевидно, что проблема была не в Муслере, сегодня проблема была в обороне и эта проблема тянется уже много матчей подряд, мы к ней привыкли. Впрочем, к таким бессмысленным потерям очков привыкнуть трудно", — говорится в статье.

Также там сделали особый акцент на послематчевых фактах, которые не могли дать журналистам покоя после итогового результата. Чувствовалось, что они точно не ожидали потери очков: "Киевляне прибыли сюда только за престижем, они не претендовали ни на что. В итоге, престиж они получили. Представитель украинской столицы имеет немало проблем из-за войны, которая продолжается на территории их страны. В этом сезоне Лиги Европы они забили 1 гол и все матчи проиграли, пока не приехали в Турцию".

"Галатасарай не может выиграть свой четвертый матч против украинских команд подряд. Для них это как непреодолимая сила. Сначала был матч против Металлиста в сезоне 2008/09, когда они покинули поле со счетом 0:1. Далее был нескладной экзамен против Карпат, два матча закончились вничью 1:1 и 2:2. Ну и сейчас против Динамо 3:3", — подытожили в материале.

Издание Sporx назвало свой материал "Галатасарай споткнулся о киевлян в Лиге Европы". Сразу же в той статье мы могли увидеть критику главного тренера стамбульцев, Окана Бурука, который, по словам авторов статьи, не меняется и даже не пытается как-то изменить игру команды в обороне, да и не очень активно ротирует состав, который иногда в этом нуждается.

Интересно, что там все же нашлось хоть несколько слов по поводу соперника. И нет, мы не будем снова вспоминать о статистике предыдущих матчей киевлян в Лиге Европы (хотя и здесь о ней написали), мы скорее о Ярмоленко, которого положительно отметили. "Легендарный украинский футболист был, конечно, не единственным известным игроком Динамо, но, наверное, самым известным. Именно его выход на поле перевернул все с ног на голову. Очередное доказательство того, что иногда опыт может делать разницу даже в самых сложных матчах", — говорят авторы.

И на этом все, турецкие журналисты были чрезвычайно разочарованными этому результату, все пишут о том, что до этой игры киевляне почти не забивали и проиграли все матчи, а тут вдруг вот такой шок.

На самом деле удивлены были и мы, украинские болельщики. Вот только в приятном смысле. Желаем удачи стамбульцам в следующем матче против "Аякса", благодарим команду Шовковского за эмоции, которых так не хватало на протяжении первых шести матчей. И считаемся дальше. Возможно, в последнем туре мы увидим не только первый балл, но и первую победу "Динамо" в Лиге Европы?