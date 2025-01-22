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"Мы заслуживали большего". Осимхен дал комментарий после матча с Динамо
Отдал должное и сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный центрфорвард "Галатасарая" Виктор Осимхен подвел итоги ничейной игры с "Динамо" (3:3) в основном раунде Лиге Европы.
"Результат разочаровывает. Мы думали, что заслуживали большего. Мы должны взять на себя ответственность как команда. Думаю, мы вместе совершали ошибки. Они также хорошо сражались и забивали голы. Это была вторая ничья подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах.
Нам нужно лучше понимать друг друга в некоторых моментах. Если у меня что-то получается, я смотрю, кому отдать пас, от кого получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Нам нужно учиться на своих ошибках и становиться лучше", - сказал нигериец.
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