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"Мы заслуживали большего". Осимхен дал комментарий после матча с Динамо

Лига Европы

Отдал должное и сопернику

"Мы заслуживали большего". Осимхен дал комментарий после матча с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный центрфорвард "Галатасарая" Виктор Осимхен подвел итоги ничейной игры с "Динамо" (3:3) в основном раунде Лиге Европы.

"Результат разочаровывает. Мы думали, что заслуживали большего. Мы должны взять на себя ответственность как команда. Думаю, мы вместе совершали ошибки. Они также хорошо сражались и забивали голы. Это была вторая ничья подряд. Теперь нам нужно работать и учиться на своих ошибках. Мы должны сосредоточиться на предстоящих матчах.

Нам нужно лучше понимать друг друга в некоторых моментах. Если у меня что-то получается, я смотрю, кому отдать пас, от кого получить передачу. Сегодня мы могли забить больше голов. Нам нужно учиться на своих ошибках и становиться лучше", - сказал нигериец.

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Источник:
Galatasaray
Опубликовал: Александр Бураков
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