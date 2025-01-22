Центрбек Галатасарая - о поединке с Динамо: Мы получили плохой результат

Центральный защитник "Галатасарая" Давинсон Санчес остался недоволен ничьей в матче с киевским "Динамо" (3:3) в Лиге Европы.

"Мы получили плохой результат. Нам нужно быть лучше при игре один на один и в командных действиях. Мы не должны давать сопернику легкие шансы забить.



Если помощник судьи не поднимает флажок, мы должны продолжать играть. Мы профессионалы. Они забили два гола с угловых. Я никого не обвиняю. Мы - "Галатасарай", и мы все несем за это ответственность", - цитирует колумбийца пресс-служба УЕФА.