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Центрбек Галатасарая - о поединке с Динамо: Мы получили плохой результат
Присутствует разочарование
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Галатасарая" Давинсон Санчес остался недоволен ничьей в матче с киевским "Динамо" (3:3) в Лиге Европы.
"Мы получили плохой результат. Нам нужно быть лучше при игре один на один и в командных действиях. Мы не должны давать сопернику легкие шансы забить.
Если помощник судьи не поднимает флажок, мы должны продолжать играть. Мы профессионалы. Они забили два гола с угловых. Я никого не обвиняю. Мы - "Галатасарай", и мы все несем за это ответственность", - цитирует колумбийца пресс-служба УЕФА.
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