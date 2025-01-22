  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Центрбек Галатасарая - о поединке с Динамо: Мы получили плохой результат
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Галатасарая - о поединке с Динамо: Мы получили плохой результат

Лига Европы

Присутствует разочарование

Центрбек Галатасарая - о поединке с Динамо: Мы получили плохой результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Галатасарая" Давинсон Санчес остался недоволен ничьей в матче с киевским "Динамо" (3:3) в Лиге Европы.

"Мы получили плохой результат. Нам нужно быть лучше при игре один на один и в командных действиях. Мы не должны давать сопернику легкие шансы забить.

Если помощник судьи не поднимает флажок, мы должны продолжать играть. Мы профессионалы. Они забили два гола с угловых. Я никого не обвиняю. Мы - "Галатасарай", и мы все несем за это ответственность", - цитирует колумбийца пресс-служба УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Лацио – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Виктория Пльзень – Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
"Мы заслуживали большего". Осимхен дал комментарий после матча с Динамо
Лига Европы Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Давинсон Санчес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости