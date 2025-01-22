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Лацио – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лацио - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио – Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Лиги Европы в гости к "Лацио" поедет "Реал Сосьедад". Римляне находятся на вершине таблицы с 16 очками, деля первую строчку с "Атлетиком" из Бильбао. "Реал Сосьедад" находится на 12 позиции таблицы с 10 очками.


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Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Лацио" - "Реал Сосьедад" состоится в четверг, 23 января 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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