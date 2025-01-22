Ярмоленко и еще двое. Известный эксперт выделил героев Динамо в матче с Галатасараем

Известный тренер, а ныне футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился мнением о матче 7-го тура Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо", закончившейся результативной ничьей 3:3.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- После неудач в предыдущих поединках "Динамо" наконец порадовало как результатом, так и игрой. Не так ли?

- Матч состоит из двух таймов. В первой половине было полное превосходство "Галатасарая", и, казалось, что увидим продолжение той слабой игры "Динамо", которое видели в прошлых поединках. И если бы Ванат не забил в концовке тайма гол, то наверняка было бы очередное поражение. Этот гол видимо вдохновил игроков, они раскрепостились, стали играть изобретательней во втором тайме. Но, не умаляя достоинств "Динамо", турки сами виноваты в таком исходе. После того, как счет стал 3:1, хозяева попросту остановились, считая, что победа уже у них в кармане. Желание киевлян не уступить и не проиграть, решило все в этом матче. Плюс удачные замены. С выходом Ярмоленко игра освежилась, приобрела яркие краски. В итоге "Динамо" заслужило ничью. Главное, уступая в два мяча, не скисли и не остановились, как было раньше. Правда на фоне неплохой игры, это касается только второй 45-минутки матча, прослеживался колоссальный брак в передачах и в умении работать с мячом.

- Кроме Ярмоленко, кого можно еще выделить?

- Михавко и Буяльского. Молодой защитник сыграл на достойном уровне, то чего ожидают от него. Опытный Буяльский вел игру, через него строился конструктивизм атакующих действий команды. А Ярмоленко доказал, что его еще рано отправлять на заслуженный отдых.

- "Динамо" приятно удивило в физическом плане, выдержав темп во втором тайме. И это также сыграло ключевую роль в матче.

- Да, в этом плане выглядели неплохо. Сыграли на эмоциях. Но повторюсь, хозяева после 3:1 просто стали и выглядели статистами на поле, чем и помогли "Динамо". У турок образовывались большие разрывы между линиями, при атаке вперед бегут только два игрока, а остальные – сзади. А "Динамо" уловило этом момент, раскачались, разбежались, как итог два забитых мяча. Надеемся, что взятый темп будет наращиваться, и подобные игры мы увидим в дальнейшем.