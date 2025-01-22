Хоффенхайм - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Довольно неплохая вывеска как для основного этапа турнира. Сможет ли "Тоттенхэм" вновь вернуться на победную полосу и преодолеть сопротивление "Хоффенхайма", чтобы вернуться в топ-8 турнирной таблицы Лиги Европы?





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Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 23 января 2025, в 19:45ю Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.

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