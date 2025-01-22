  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хоффенхайм - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Хоффенхайм - Тоттенхэм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Хоффенхайм - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Довольно неплохая вывеска как для основного этапа турнира. Сможет ли "Тоттенхэм" вновь вернуться на победную полосу и преодолеть сопротивление "Хоффенхайма", чтобы вернуться в топ-8 турнирной таблицы Лиги Европы?

Favbet
3.05
3.90
2.19
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 23 января 2025, в 19:45ю Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Гоффенгайм - Тоттенгем
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
РФШ - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Фантастика со второго этажа.  Акценты зрителя на игре Галатасарая с Динамо
yellow-arrow
"Что он там забил б***ь? Да идите вы все н***й". Милевский бурно отреагировал на гол Ваната в ЛЕ
Лига Европы Хоффенхайм (Зинсхайм) Тоттенхэм (Лондон) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости