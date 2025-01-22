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Хоффенхайм - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Хоффенхайм - Тоттенхэм: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Довольно неплохая вывеска как для основного этапа турнира. Сможет ли "Тоттенхэм" вновь вернуться на победную полосу и преодолеть сопротивление "Хоффенхайма", чтобы вернуться в топ-8 турнирной таблицы Лиги Европы?
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Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Хоффенхайм" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 23 января 2025, в 19:45ю Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.
Трансляція матчу Гоффенгайм - ТоттенгемСмотреть трансляцию
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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