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Фантастика со второго этажа. Акценты зрителя на игре Галатасарая с Динамо
При горячем эстонском судействе
Фото: ФК Динамо Київ
Откровенно говоря, когда мы уходили на зимние каникулы, собирался сачкануть и вернуться с них позже. Ну, чего ждать от наших в январе, да в такое гнусное для Украины время, если и в благополучные времена даже февральский барьер частенько оказывался непреодолимым? А тут уже и ловить нечего, сошли с дистанции.
На что смотреть? Как нас будут в очередной раз макать и размазывать? В парадоксальных условиях: когда ведущие клубы страны фактически готовятся к чемпионату через евролиги. Поэтому в середине первого тайма, когда счет удвоился, подумалось: а не поспешил ли я все-таки возобновить свою подписку на “Мегого”?
Нет, вряд ли это похоже на рекламу. А вот противное чувство, что ты попал ногами в нафталин, когда этого можно и нужно было избежать, таки возникло. Плюс жена под боком: мол, впервые у нее нет ощущения, что соскучилась по футболу - наверное, это из-за того, как “здорово” играют наши.
При злосчастных 0:2 она, как умеет, демонстративно и шумно встала с дивана и, с чувством произнеся сакраментальное: “Смотрите сами свой футбол!”, гордо удалилась. Чтобы потом втихую подглядывать из коридора за повторами голов “Динамо”. О, женщины…
Но каюсь, в тот момент и сам испытывал… нет, не разочарование - мы к этому уже давно привыкли. Какой-то стыд, что ли: ведь придется опять об этом безобразии писать, а что тут измыслишь такого особенного, чтобы не выглядеть паразитом, спекулирующим на чужом горе. Хотя, почему это вдруг “чужом”?
Скажи мне кто-нибудь тогда, что игра завершится вничью, а киевляне забьют трижды, и я бы непременно процитировал классический анекдот: “Отдел фантастики - на втором этаже”. Все выглядело так, что все эти шесть голов могли влететь лишь в одни ворота. Все смотрелось привычно неизбежно и неотвратимо.
Но на выходе мы имеем таки 3:3. Что это было? Не умаляя достоинств отыгравшейся с 1:3 за четверть часа команды, и полностью разделяя все ваши радостные чувства, рискну предположить: благополучное стечение обстоятельств. Это нисколько не помешало отойти ко сну в хорошем настроении. Но и чрезмерно обольщаться не стоит.
А команде Шовковского спасибо за желание и проявленный характер! Что называется, ублажили. И, что особенно приятно - там, где, казалось бы, ожидать этого было крайне наивно и бесперспективно.
После этой ничьей “Галатасарай” в Лиге Европы временно поднялся на пятое место, отставая от лидера на одну победу. Но и от зоны “плей-офф за плей-офф” его отделяет всего-то на очко больше. При том, что всем конкурентам еще играть матчи этого тура. Словом, результат поединка для стамбульцев имел важное значение.
“Динамо” всего лишь добыло первое очко в восьми играх, и продолжает замыкать таблицу. Все, что им двигало в этой встрече - изрядно попранный престиж и систематически уязвляемое самолюбие. Если не вспоминать давно забытые финансовые бонусы и, не стесняясь, вслух говорить о коэффициентах.
Когда “Галатасарай” вновь добился форы в два мяча, играть оставалось еще около тайма. Когда Ярмоленко отыграл ее - менее четверти часа. Но, если до его дубля хозяева поля имели колоссальное преимущество в моментах (против сиротливо одинокого гола Ваната), то после - лишь шанс Осимхена в компенсированное время.
Нещерет не подвел и сохранил добытое очко для “Динамо”. В ходе игры у него было, пожалуй, еще два подобных сэйва. Но в целом, лично у меня осталось ощущение, что пост №1 после ухода Бущана может начать лихорадить. О центре обороны вы и так все знаете. Да и вообще, вчерашний состав выглядит явно не конкурентным в Европе.
По логике моментов “Галатасарай” заслужил к середине второго тайма именно все три своих забитых мяча. Тогда как команда Шовковского парадоксально “наиграла” на полноценный гол только забив в третий раз. С другой стороны, потрясающая летальность: три шанса - три гола!
Судейство не то, чтобы сказалось на результате, но запомнилось очень ярко. И даже не столько качеством работы арбитров, сколько неоднозначностью ключевых эпизодов с их участием. Волей-неволей, но эстонская бригада не запомниться тут просто не могла.
Гол Ваната и 1:2. Я легко могу поверить в то, что воображаемая проекция мяча, контролируемого Буяльским, касалась боковой линии поля - а значит, аута не было. Я, как и вы, видел, что лайнсмен находился рядышком и наблюдал положение мяча в упор - а значит, есть основания доверять его решению. И все же нам тут дико повезло.
И потому что он оказался практически в метре от мяча. И потому что УПЛ, к примеру, приучила меня к тому, что в подобных случаях, как правило, никто на эти миллиметры не заморачивается. Тут не столько полагаются на зрение, сколько на всякий случай перестраховываются - даже когда за линией лишь чуть больше половины мяча.
Так проще. Поэтому да здравствует эстонская педантичность! И не говорите мне, что все равно ее подкрепил бы ВАР. На повторах видно лишь то, что ничего не видно, а других нам не дали - есть ли они в принципе?
Пенальти на Йылмазе и 1:3. Слово герру Юстасу, моему бессменному консультанту на протяжении уже почти 15 лет. “Момент на усмотрение.Турок явно дорисовывал. Но и захват был”. То есть, “точка” вполне легитимна. Что увидел я? Тымчик крепко держал Йылмаза, и тот попытался вырваться из этих объятий в прыжке. Пенальти.
Тот факт, что вчера отмечался Международный день объятий, ВАР проигнорировал.
И, между прочим, 68-я минута: гол Ярмоленко и 2:3. “У него нога была на уровне пояса, но и голова защитника там же, довольно низко. При желании, вполне опасная игра. Причем, в обе стороны”. То есть, опять на усмотрение арбитра - ну, что ты ляжешь будешь делать! По счастью, он тут решил вообще ничего не усматривать.
Но скажите честно: неужели вас ни капельки не смутила эта нога на уровне головы? Так вот, и такие голы иногда отменяют. Хоть и не утверждаю, что это есть правильно.
Итак, горячее эстонское судейство. И чтобы придраться - не к чему вроде. Но все как-то на грани…
Из участников матча больше всех “намозолил глаза” Осимхен. Компанию ему составили Мертенс и Йылмаз. Но самым эффективным стал игрок из другой команды. Скажите, как его зовут? И далее по слогам… Ярмоленко стал главным элементом фантастики со второго этажа. Он, если честно, сразил наповал.
Да-да, тот самый Андрей, над которым уже и на уровне УПЛ иные посмеивались в кулачок, решительно отправляя на пенсию. Кто бы мог подумать, что “Динамо” вчера вытащит именно он, и как вытащит! Все еще набирающий форму после травмы “бывший лучший, но сбитый летчик”, каким его видят, на самом деле, многие из нас.
Да, это был его звездный час - может быть, последний в карьере, но как знать? Не забудем и Буяльского с дублем ассистов - не менее важная фигура на поле.
А когда восторги поутихнут, попробуем еще раз разобраться: так что же это было? Повторюсь, как по мне, благополучное стечение обстоятельств.
В кои-то веки “Динамо” повезло с логистикой. Не утомительные переезды посреди насыщенного сезона, а такая себе кульминация турецкого сбора - как говорится, не отходя от кассы. Про “свежие ноги” - сразу нет: обычно они мало помогали нашим клубам зимой в Европе. Ну, может быть, в концовке, но еще нужно было дожать…
“Свежие головы” - это да. Отдохнувшие от того вселенского мрака, что навалился осенью в ЛЕ. Но что нам это давало в первые полтора тайма, когда мы берегов почти не видели? Скорее следует говорить о том, что соперник, убаюканный легкостью, с которой давалось ему игровое превосходство, где-то раньше времени успокоился.
Тот же гол Ваната для них смотрелся досадным исключением из правила - случайностью с привкусом судейской ошибки. После третьего же мяча в наши ворота, возможно, они посчитали дело сделанным.
А в таких условиях джокеры калибра Пихаленка и Ярмоленко - приличное подспорье. И когда второй из них решительно потянул одеяло на себя, тряхнув порохом в пороховницах, свершилось невообразимое. Перестроиться же психологически (а то и физически) назад для “Галатасарая” оказалось слишком сложно.
Добро пожаловать в отдел фантастики? Один случай - случай: ждем поединка с РФШ. Ну, и сегодняшняя игра “Шахтера” с “Брестом” на этом фоне приобретает уже совсем иное восприятие. Особенно с учетом неких призрачных шансов, которые у команды Пушича все еще имеются.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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