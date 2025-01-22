РФШ - Аякс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

После двух подряд поражений в Лиге Европы "Аякс" отправляется в Ригу, к одному из аутсайдеров турнирной таблицы - местному РФШ. Оправдают ли подопечные Франческо Фариоли свой статус безоговорочного фаворита?

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Поединок седьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 РФШ - "Аякс" состоится в четверг, 23 января 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 4.

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