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Фенербахче - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Кто победит - сразу не скажешь
Фото: twitter.com
В 7-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся турецкий "Фенербахче" (21-е место) и французский "Лион" (4-е место). Первые имеют серию из 6-ти матчей подряд без поражений, вторые - не могут победить уже 3 игры.
Матч состоится в четверг, 23-го января. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.
Трансляція матчу Фенербахче - ЛіонСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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