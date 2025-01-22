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Фенербахче - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Кто победит - сразу не скажешь

Фенербахче - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: twitter.com

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В 7-м туре группового этапа Лиги Европы встретятся турецкий "Фенербахче" (21-е место) и французский "Лион" (4-е место). Первые имеют серию из 6-ти матчей подряд без поражений, вторые - не могут победить уже 3 игры.

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Матч состоится в четверг, 23-го января. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу Фенербахче - Ліон
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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