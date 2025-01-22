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АЗ - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

АЗ - Рома: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

АЗ - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Лиги Европы "Рома" с Артемом Довбиком отправится в Нидерланды, где сыграет против "АЗ Алкмаар".

Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших команд этого турнира, пытаясь сразу же пройти в 1/8 финала второго по рангу еврокубка. Римляне набрали 9 очков и занимают 14-е место, а их следующие соперники имеют на одно очко меньше, находясь на 19-й позиции. Сможет ли украинец сделать вклад в победу?

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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