АЗ - Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В матче седьмого тура Лиги Европы "Рома" с Артемом Довбиком отправится в Нидерланды, где сыграет против "АЗ Алкмаар".

Обе команды ведут борьбу за попадание в восьмерку лучших команд этого турнира, пытаясь сразу же пройти в 1/8 финала второго по рангу еврокубка. Римляне набрали 9 очков и занимают 14-е место, а их следующие соперники имеют на одно очко меньше, находясь на 19-й позиции. Сможет ли украинец сделать вклад в победу?

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

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