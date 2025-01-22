Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

"Рейнджерс" проводит не лучший сезон в чемпионате Шотландии и может смело делать ставку на Лигу Европы. У них есть все шансы завершить этап лиги в топ-8, но для этого необходимо сделать последние шаги.

Один из этих шагов — матч против "Манчестер Юнайтед" на выезде. Будет непросто и будет очень горячо в любом случае.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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