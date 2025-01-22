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Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Лига Европы

Джеймс Тавернье ведет свою команду завоевывать Манчестер

Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Рейнджерс" проводит не лучший сезон в чемпионате Шотландии и может смело делать ставку на Лигу Европы. У них есть все шансы завершить этап лиги в топ-8, но для этого необходимо сделать последние шаги.

Один из этих шагов — матч против "Манчестер Юнайтед" на выезде. Будет непросто и будет очень горячо в любом случае.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Рейнджерс"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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