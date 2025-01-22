Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Джеймс Тавернье ведет свою команду завоевывать Манчестер
Getty Images / Global Images Ukraine
"Рейнджерс" проводит не лучший сезон в чемпионате Шотландии и может смело делать ставку на Лигу Европы. У них есть все шансы завершить этап лиги в топ-8, но для этого необходимо сделать последние шаги.
Один из этих шагов — матч против "Манчестер Юнайтед" на выезде. Будет непросто и будет очень горячо в любом случае.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Контролируемый хаос. Что ожидает Шахтер в решающих поединках Лиги чемпионов?
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?