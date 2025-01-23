Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ

После поражения в прошлом матче против "Брайтона" наставник манкунианцев Рубен Аморим заявил, что эта команда является худшей в истории "Юнайтед" и он прекрасно это понимает. Громкая фраза, которая застряла в головах болельщиков.

И именно с такой командой ему нужно работать и выводить ее в следующий этап Лиги Европы. Будут ли они готовы исправлять ситуацию и возвращаться на победный путь? Увидим уже совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур

23 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 2

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