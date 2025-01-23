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Манчестер Юнайтед – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Аморим руководит худшим "Юнайтед" в истории
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения в прошлом матче против "Брайтона" наставник манкунианцев Рубен Аморим заявил, что эта команда является худшей в истории "Юнайтед" и он прекрасно это понимает. Громкая фраза, которая застряла в головах болельщиков.
И именно с такой командой ему нужно работать и выводить ее в следующий этап Лиги Европы. Будут ли они готовы исправлять ситуацию и возвращаться на победный путь? Увидим уже совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Лига Европы. Этап лиги. Седьмой тур
23 января. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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