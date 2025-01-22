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Тренер Манчестер Юнайтед: Мы больше нервничаем, играя дома, чем на выезде

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Специалист высказался о домашнем матче команды в Лиге Европы

Тренер Манчестер Юнайтед: Мы больше нервничаем, играя дома, чем на выезде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил на пресс-конференции перед матчем против "Рейнджерс" в Лиге Европы.

"Мы больше нервничаем, играя дома, чем на выезде потому, что мы проиграли четыре домашних матча из пяти. И нам становится все труднее.

Первое, о чем я думаю, это то, что нам нужно забить первыми. Если мы забьем первыми, то сможем изменить ситуацию и начнем лучше играть дома.

Думаю, это очевидно - мы очень волнуемся, а играть на "Олд Траффорд" становится все труднее", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Рейнджерс" состоится 23 января. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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