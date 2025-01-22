Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перед матчем ЛЧ фанатам Баварии рекомендуется не носить клубную атрибутику за пределами стадиона в Роттердаме
Меры безопасности
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем Лиги чемпионов между "Фейеноордом" и "Баварией" болельщикам мюнхенского клуба было рекомендовано воздержаться от демонстрации клубной атрибутики за пределами стадиона в Роттердаме.
Причиной такого предупреждения стала угроза нападений со стороны радикально настроенных фанатов "Фейеноорда".
Ультрас нидерландского клуба, в частности группировки "Het Legioen", известны своими агрессивными действиями и провокациями. В прошлом они неоднократно попадали в скандалы. Один из самых громких инцидентов произошел в 2021 году, когда они напали на делегацию "Юнион Берлин", забросав их стульями.
Напомним, что матч 7-го тура ЛЧ "Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Суркис: У Динамо есть официальное предложение по одному игроку, и это не Попов, и не Бражко
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров