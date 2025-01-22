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Перед матчем ЛЧ фанатам Баварии рекомендуется не носить клубную атрибутику за пределами стадиона в Роттердаме

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Перед матчем ЛЧ фанатам Баварии рекомендуется не носить клубную атрибутику за пределами стадиона в Роттердаме

Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед матчем Лиги чемпионов между "Фейеноордом" и "Баварией" болельщикам мюнхенского клуба было рекомендовано воздержаться от демонстрации клубной атрибутики за пределами стадиона в Роттердаме.

Причиной такого предупреждения стала угроза нападений со стороны радикально настроенных фанатов "Фейеноорда".

Ультрас нидерландского клуба, в частности группировки "Het Legioen", известны своими агрессивными действиями и провокациями. В прошлом они неоднократно попадали в скандалы. Один из самых громких инцидентов произошел в 2021 году, когда они напали на делегацию "Юнион Берлин", забросав их стульями.

Напомним, что матч 7-го тура ЛЧ "Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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