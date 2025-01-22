Шацких: Пенальти в ворота Динамо был реально смешной

Бывший игрок и тренер "Динамо" Максим Шацких поделился впечатлениями от матча киевлян в Лиге Европы против "Галатасарая" (3:3).

– Какие у вас были ожидания от этого матча? И оправдались ли они в итоге?

– В принципе я до этого и говорил, что как всегда перед игрой 50/50. Тем более мало кто ожидал, что "Динамо" сможет отобрать очки у "Галатасарая", тем более, на их поле. Я был уверен, что просто туркам точно не будет. Потому, в принципе, то, что ожидал, то и получил. Особенно во втором тайме мы показали уровень. Тем более, как я говорил перед игрой, команда находится на подготовительном этапе, на стадии сборов, а в Турции чемпионат идет полным ходом. И исходя из того, что турки 24 матча кажется, да, не проигрывали, я говорил перед игрой, что есть шанс на первое поражение, но немного не хватило. Хорошо, что так. И первое очко, и дело даже не в том, что ничья так результативна, а в плане того, что такое качество футбола, особенно во втором тайме. Поэтому для меня ничего удивительного.

- Как вы считаете, момент с красной карточкой, отмененной для игрока "Галатасарая"... Стоило ли вообще ставить пенальти в том моменте, если Тимчик и Барыш вели обоюдную борьбу и держали друг друга?

- Пенальти реально смешной, как по мне. Потому что если ставить такие пенальти, то надо ставить после каждого углового в любые ворота. Нормальная спортивная в рамках правил борьба. Не знаю, почему он изменил свое решение. Мне трудно сказать, что после каждого штрафного и каждого углового нужно ставить пенальти, два из трех это точно. На мой взгляд, это неправильное решение судьи.

- Можно ли сказать, что "Галатасарай" расслабился и недооценил "Динамо" при счете 2:0 и 3:1?

- Как правило, бывает, что по такой игре к счету 2:0 у "Динамо" практически не было подходов к воротам соперника, возможно после 2:0 они решили, что сейчас еще "насуют" достаточное количество голов в ворота. Но этот первый гол их охладил. После третьего они снова решили, что ничего страшного, сейчас спокойно отыграем. Но, как правило, футбол за это наказывает. И плюс, я повторюсь, что "Динамо" во втором тайме играло более агрессивно.