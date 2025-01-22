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ЛЕ. Бешикташ - Атлетик 4:1. Басков громят в Стамбуле

Лига Европы
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Прекрасный дебют

ЛЕ. Бешикташ - Атлетик 4:1. Басков громят в Стамбуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гульнар Сульшер победил в дебютном матче.

В первом тайме команды обменялись голами. На гол футболиста хозяев Рашицы ответил Гомес и сравнял счёт.

Во втором тайме хозяева показали свою силу против второго места турнирной таблицы. Рашица оформил дубль и отметились Рафа Силва с Жоау Мариу.

Сейчас "Бешикташ"занимает 18-е место в общей таблице Лиги с 9-ю баллами. "Атлетик" - второй с 16-ю баллами.

Лига Европы, 7-й тур. Стамбул

Бешикташ – Атлетик 4:1

Голы: Рашица (17, 60), Рафа Силва (77), Жоау Мариу (90+2, пен) – Гомес (45)

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Атлетик (Бильбао) Бешикташ (Стамбул) Лига Европы
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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