ЛЕ. Бешикташ - Атлетик 4:1. Басков громят в Стамбуле

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гульнар Сульшер победил в дебютном матче.

В первом тайме команды обменялись голами. На гол футболиста хозяев Рашицы ответил Гомес и сравнял счёт.

Во втором тайме хозяева показали свою силу против второго места турнирной таблицы. Рашица оформил дубль и отметились Рафа Силва с Жоау Мариу.

Сейчас "Бешикташ"занимает 18-е место в общей таблице Лиги с 9-ю баллами. "Атлетик" - второй с 16-ю баллами.

Лига Европы, 7-й тур. Стамбул

Бешикташ – Атлетик 4:1

Голы: Рашица (17, 60), Рафа Силва (77), Жоау Мариу (90+2, пен) – Гомес (45)