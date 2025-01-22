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ЛЕ. Бешикташ - Атлетик 4:1. Басков громят в Стамбуле
Прекрасный дебют
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гульнар Сульшер победил в дебютном матче.
В первом тайме команды обменялись голами. На гол футболиста хозяев Рашицы ответил Гомес и сравнял счёт.
Во втором тайме хозяева показали свою силу против второго места турнирной таблицы. Рашица оформил дубль и отметились Рафа Силва с Жоау Мариу.
Сейчас "Бешикташ"занимает 18-е место в общей таблице Лиги с 9-ю баллами. "Атлетик" - второй с 16-ю баллами.
Лига Европы, 7-й тур. Стамбул
Бешикташ – Атлетик 4:1
Голы: Рашица (17, 60), Рафа Силва (77), Жоау Мариу (90+2, пен) – Гомес (45)
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