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Карабах - ФКСБ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Карабах - ФКСБ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 23 января, "Карабах" встретится с ФК "ФКСБ" в седьмом туре Лиги Европы.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на MEGOGO Футбол 8.
Карабах - ФКСБСмотреть трансляцию
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