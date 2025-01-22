Порту - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Роман Яремчук и его "Олимпиакос" выходят на финальную прямую в борьбе за плей-офф в обновленном формате Лиги Европы. На этот раз соперником греческой "легенды" выступит "Порту".

Команда Мендилибара опережает подопечных Тавареша на три позиции в турнирной таблице, однако разница в очках составляет лишь один пункт.

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Поединок 7-го тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Порту" - "Олимпиакос" состоится в четверг, 23-го января 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в португальском Порту, на арене "Драгао".

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча Порту - Олимпиакос Смотреть трансляцию