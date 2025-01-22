Эльфсборг - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Ницца" практически лишена шансов на выход в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. Французская команда очень неудачно начала нынешнюю кампанию, но находит свою игровую форму в последних матчах. Подопечные Франка Эса в общей турнирной таблице занимают предпоследнее место с двумя очками после шести матчей. А вот "Эльфсборг" приятно удивляет своими выступлениями в Европе, занимая 25-е место с 7 очками.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ельфсборг - Ніцца Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.