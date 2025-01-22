  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Эльфсборг - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эльфсборг - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Эльфсборг - Ницца: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Эльфсборг - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA

Новина українською

"Ницца" практически лишена шансов на выход в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне. Французская команда очень неудачно начала нынешнюю кампанию, но находит свою игровую форму в последних матчах. Подопечные Франка Эса в общей турнирной таблице занимают предпоследнее место с двумя очками после шести матчей. А вот "Эльфсборг" приятно удивляет своими выступлениями в Европе, занимая 25-е место с 7 очками.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9.

Favbet
2.96
3.60
2.36
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Ельфсборг - Ніцца
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Мальме - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Эльфсборг - Ницца. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
yellow-arrow
Порту - Олимпиакос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Ницца Эльфсборг (Бурос) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости