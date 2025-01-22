Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальме - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Мальме - Твенте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Мальме" встретится с "Твенте" в рамках седьмого тура Лиги Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется 23-го января в 19:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 9.
Мальме - ТвентеСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор поединка (обновляется)
- Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Фолил ли Тымчик? Судейский эксперт оценил решение арбитра по пенальти в ворота Динамо
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000