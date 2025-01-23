ПАОК - Славия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В Лиге Европы "Славия" Прага завершает групповой этап с серией неудач, что лишает команду шансов на продолжение турнира. Несмотря на лидерство во внутреннем чемпионате, у чехов есть проблемы с составом, которые могут осложнить предстоящий матч. В свою очередь, "ПАОК" демонстрирует нестабильные результаты, но всё ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 января.

Лига Европы, 7 тур

23 января 2025, 22:00 – Тумба

Главный арбитр: Матей Юг

ПАОК – Славия

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7

Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.