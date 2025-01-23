Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПАОК - Славия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ПАОК – Славия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.01.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
ФК "Славія" Прага
В Лиге Европы "Славия" Прага завершает групповой этап с серией неудач, что лишает команду шансов на продолжение турнира. Несмотря на лидерство во внутреннем чемпионате, у чехов есть проблемы с составом, которые могут осложнить предстоящий матч. В свою очередь, "ПАОК" демонстрирует нестабильные результаты, но всё ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 23 января.
Лига Европы, 7 тур
23 января 2025, 22:00 – Тумба
Главный арбитр: Матей Юг
ПАОК – Славия
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 7
Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Популярное сейчас
- ЛЧ. ПСЖ – Манчестер Сити 4:2. Пеп теряет контроль, Сити – перевес в 2 гола и место в топ-24
- Сикан в Турции. Известна зарплата игрока
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой