  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Лудогорец – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лудогорец – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 23 января в 22:00 по киевскому времени

Лудогорец – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Разница между командами 4 балла.

С декабря их национальные чемпионаты приостановились и команды играли контрольные матчи. "Лудогорец" провёл три встречи, в которых выиграл, проиграл и сыграл вничью. "Мидтьюлланн" же ограничился одним контрольным матчем.

Очный матч – возможность каждой из команд подняться и продолжить участие в турнире.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 8 на платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотреть матч Лудогорец - Мидтьюлланн
Смотреть трансляцию

Favbet
2.45
3.35
3.00
Узнать больше

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Мальме - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23.01.2025
yellow-arrow
Мальме - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Эльфсборг - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Лудогорец (Разград) Мидтьюлланн (Хернинг) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости