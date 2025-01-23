Лудогорец – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Разница между командами 4 балла.

С декабря их национальные чемпионаты приостановились и команды играли контрольные матчи. "Лудогорец" провёл три встречи, в которых выиграл, проиграл и сыграл вничью. "Мидтьюлланн" же ограничился одним контрольным матчем.

Очный матч – возможность каждой из команд подняться и продолжить участие в турнире.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.

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Трансляция матча В эфире Смотреть матч Лудогорец - Мидтьюлланн Смотреть трансляцию

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