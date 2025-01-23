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Лудогорец – Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч состоится 23 января в 22:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Разница между командами 4 балла.
С декабря их национальные чемпионаты приостановились и команды играли контрольные матчи. "Лудогорец" провёл три встречи, в которых выиграл, проиграл и сыграл вничью. "Мидтьюлланн" же ограничился одним контрольным матчем.
Очный матч – возможность каждой из команд подняться и продолжить участие в турнире.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 8 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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