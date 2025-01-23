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Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч состоится 23 января в 19:45 по киевскому времени

Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

фото из соцсетей

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"Маккаби" Тель-Авив отделяет 1 балл от зоны плей-офф. Клуб победил в двух предыдущих матчах и готов продолжать далее.

"Будё/Глимт" также в одном очке от зоны 1/8 финала. Победа после двух поражений подряд подняла норвежский клуб на 13-ю строчку.

Цель одна, но победа будет также для одной команды.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 7 на платформе MEGOGO.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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