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Будё/Глимт – Маккаби Тель-Авив. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч состоится 23 января в 19:45 по киевскому времени
фото из соцсетей
"Маккаби" Тель-Авив отделяет 1 балл от зоны плей-офф. Клуб победил в двух предыдущих матчах и готов продолжать далее.
"Будё/Глимт" также в одном очке от зоны 1/8 финала. Победа после двух поражений подряд подняла норвежский клуб на 13-ю строчку.
Цель одна, но победа будет также для одной команды.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 23 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 7 на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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